25 сентября 2025 в 15:04

Драчена или сладкий омлет — готовим завтрак по-белорусски

Драчена — сладкий омлет по-белорусски Драчена — сладкий омлет по-белорусски Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Драчена — разновидность омлета с разными добавками — сегодня весьма популярна в белорусской кухне. Делимся самым необычным рецептом сладкой драчены.

Ингредиенты:

  • куриные яйца — 6 шт.;
  • топленое масло — 1,5 ст. л.;
  • картофельная мука — 2 ст. л.;
  • сметана 20% — 4 ст. л.;
  • сахар — 2 ст. л.;
  • цедра 1 лимона;
  • ванилин — на кончике ножа;
  • кардамон — по вкусу;
  • миндаль — 1 ст.

Масло растереть с желтками яиц добела. Добавить сметану, сахар, муку, вымешать миксером. Всыпать измельченный миндаль, свежую цедру и специи. Тщательно перемешать ложкой. Яичные белки взбить миксером до устойчивых пиков и аккуратно ввести в тесто. Смазать сковороду небольшим количеством любого масла, выложить тестом и запекать в разогретой духовке около 20 минут.

Ранее мы поделились рецептом ленивого «Наполеона».

Белорусссия
кулинария
омлет
рецеты
Екатерина Метелева
Е. Метелева
