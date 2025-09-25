Драчена или сладкий омлет — готовим завтрак по-белорусски

Семья и жизнь

Драчена — разновидность омлета с разными добавками — сегодня весьма популярна в белорусской кухне. Делимся самым необычным рецептом сладкой драчены.

Ингредиенты:

куриные яйца — 6 шт.;

топленое масло — 1,5 ст. л.;

картофельная мука — 2 ст. л.;

сметана 20% — 4 ст. л.;

сахар — 2 ст. л.;

цедра 1 лимона;

ванилин — на кончике ножа;

кардамон — по вкусу;

миндаль — 1 ст.

Масло растереть с желтками яиц добела. Добавить сметану, сахар, муку, вымешать миксером. Всыпать измельченный миндаль, свежую цедру и специи. Тщательно перемешать ложкой. Яичные белки взбить миксером до устойчивых пиков и аккуратно ввести в тесто. Смазать сковороду небольшим количеством любого масла, выложить тестом и запекать в разогретой духовке около 20 минут.

