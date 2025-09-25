Драчена или сладкий омлет — готовим завтрак по-белорусски

Драчена — разновидность омлета с разными добавками — сегодня весьма популярна в белорусской кухне. Делимся самым необычным рецептом сладкой драчены.
Ингредиенты:
- куриные яйца — 6 шт.;
- топленое масло — 1,5 ст. л.;
- картофельная мука — 2 ст. л.;
- сметана 20% — 4 ст. л.;
- сахар — 2 ст. л.;
- цедра 1 лимона;
- ванилин — на кончике ножа;
- кардамон — по вкусу;
- миндаль — 1 ст.
Масло растереть с желтками яиц добела. Добавить сметану, сахар, муку, вымешать миксером. Всыпать измельченный миндаль, свежую цедру и специи. Тщательно перемешать ложкой. Яичные белки взбить миксером до устойчивых пиков и аккуратно ввести в тесто. Смазать сковороду небольшим количеством любого масла, выложить тестом и запекать в разогретой духовке около 20 минут.
