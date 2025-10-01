Ваш коронный десерт: готовим потрясающий баскский чизкейк вместе

Ингредиенты: 4 яйца, 500 г сливочного сыра, 250 мл жирных сливок, 200 г сахара, 1 ст. л. пшеничной муки.

Как же приготовить восхитительный баскский чизкейк по испанскому рецепту? Первым делом соберите все продукты. Яйца должны быть категории С1 или С0. Сыр обязательно сливочный, а сливки — максимальной жирности, от 33%. Заранее достаньте ингредиенты из холодильника, они должны быть комнатной температуры.

Поместите мягкий сливочный сыр в глубокую емкость, всыпьте сахарный песок и тщательно взбейте миксером до состояния нежного гладкого крема. Не выключая миксер, начинайте поочередно вливать яйца, предварительно вбив их в чистую мисочку. После каждого яйца хорошо перемешивайте массу. Затем тонкой струйкой влейте жирные сливки и аккуратно вмешайте их в тесто. В последнюю очередь добавьте муку и добейтесь однородной жидковатой консистенции.

Подготовьте разъемную форму диаметром 19 см. Два квадрата пекарской бумаги слегка смочите водой, отожмите и выстелите ими форму, чтобы они покрыли дно и стенки. Перелейте тесто в форму, разровняйте поверхность. Выпекайте при 200 градусах на режиме «верх-низ» около 40 минут. Поднимите нагрев до 230 градусов, включив конвекцию, и подождите, пока не образуется аппетитная румяная корочка. Немедленно извлеките чизкейк — внутри он останется слегка мягким.

Дайте десерту полностью остыть — он заметно осядет, это норма. Для лучшей текстуры уберите его в холодильник на пару часов. Перед подачей освободите от формы и бумаги. Охлажденный чизкейк удобнее нарезать, а тёплый — нежнее на вкус.

Ранее мы поделились рецептом шарлотки, которая всегда получается отменно вкусной.