Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
01 октября 2025 в 10:20

Ваш коронный десерт: готовим потрясающий баскский чизкейк вместе

Баскский чизкейк: рецепт Баскский чизкейк: рецепт Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Ингредиенты: 4 яйца, 500 г сливочного сыра, 250 мл жирных сливок, 200 г сахара, 1 ст. л. пшеничной муки.

Как же приготовить восхитительный баскский чизкейк по испанскому рецепту? Первым делом соберите все продукты. Яйца должны быть категории С1 или С0. Сыр обязательно сливочный, а сливки — максимальной жирности, от 33%. Заранее достаньте ингредиенты из холодильника, они должны быть комнатной температуры.

Поместите мягкий сливочный сыр в глубокую емкость, всыпьте сахарный песок и тщательно взбейте миксером до состояния нежного гладкого крема. Не выключая миксер, начинайте поочередно вливать яйца, предварительно вбив их в чистую мисочку. После каждого яйца хорошо перемешивайте массу. Затем тонкой струйкой влейте жирные сливки и аккуратно вмешайте их в тесто. В последнюю очередь добавьте муку и добейтесь однородной жидковатой консистенции.

Подготовьте разъемную форму диаметром 19 см. Два квадрата пекарской бумаги слегка смочите водой, отожмите и выстелите ими форму, чтобы они покрыли дно и стенки. Перелейте тесто в форму, разровняйте поверхность. Выпекайте при 200 градусах на режиме «верх-низ» около 40 минут. Поднимите нагрев до 230 градусов, включив конвекцию, и подождите, пока не образуется аппетитная румяная корочка. Немедленно извлеките чизкейк — внутри он останется слегка мягким.

Дайте десерту полностью остыть — он заметно осядет, это норма. Для лучшей текстуры уберите его в холодильник на пару часов. Перед подачей освободите от формы и бумаги. Охлажденный чизкейк удобнее нарезать, а тёплый — нежнее на вкус.

Ранее мы поделились рецептом шарлотки, которая всегда получается отменно вкусной.

национальная кухня
чизкейки
десерты
сладости
выпечка
рецепты
Елизавета Макаревич
Е. Макаревич
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Суд вынес приговор получившей жилищный сертификат обманом иностранке
Обвиняемого в убийстве начальницы банка в Москве арестовали
Семена Слепакова призвали лишить российского гражданства
«Тутберидзе не взяла?» Тарасова о Валиевой, возобновляющей карьеру у Навки
«Радиостанция Судного дня» передала новое странное послание
Директора крупной строительной компании объявили в розыск
Террористы атаковали «Октоберфест»? Закрытие фестиваля, взрывы в Мюнхене
Житель Новосибирска остался без дорогой иномарки после застолья у цыган
Машков назвал важную обязанность каждого гражданина
Врач предупредил, когда лучше отказаться от походов в баню
Эксперт объяснил, почему УАЗ Хантер нельзя использовать в такси
Политолог раскрыл, какой план вынашивает Санду для захвата Приднестровья
В РТС заявили об угрозе закрытия независимых АЗС
Лор раскрыл, почему осенью происходит всплеск отитов и синуситов у детей
По-баварски: рецепт рульки в духовке — невероятно сочно и вкусно
Поляки обрили украинца и нарисовали ему на лице нацистский символ
Экс-депутат Круглов задержан за фейки о российской армии
Российские военные создают «килл-зону» в тылу ВСУ
Полиция Мюнхена проверяет связь поджога дома и взрывов с левыми радикалами
Российский адмирал дал совет Трампу после его угроз ядерными подлодками
Дальше
Самое популярное
Вяленые помидоры с чесноком: рецепт пряной заготовки на зиму
Семья и жизнь

Вяленые помидоры с чесноком: рецепт пряной заготовки на зиму

Рецепт шарлотки с яблоками, орехами и изюмом: новый вариант любимого пирога
Семья и жизнь

Рецепт шарлотки с яблоками, орехами и изюмом: новый вариант любимого пирога

Жарим цветную капусту с яйцом на сковороде: простая закуска для иммунитета
Семья и жизнь

Жарим цветную капусту с яйцом на сковороде: простая закуска для иммунитета

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.