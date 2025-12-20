Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
20 декабря 2025 в 08:26

Чизкейк без муки и сахара: узнайте секрет полезного праздничного торта

Низкоуглеводное меню на Новый год — полезный кето-торт или чизкейк без муки Низкоуглеводное меню на Новый год — полезный кето-торт или чизкейк без муки Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Встречайте наступающий год Лошади без чувства вины! Наше блюдо для низкоуглеводного меню на Новый год порадует вас изысканным десертом, который легко приготовить. Это не просто торт, а настоящее праздничное волшебство без сахара и муки.

Его редкость — в двойной текстуре. Основа — это не просто молотый миндаль, а тонко обжаренные орехи, измельченные с щепоткой соли и соединенные с топленым маслом гхи, что дает глубокий карамельный привкус и невероятную хрусткость.

Мусс — на основе нежирного творога и авокадо (это и есть наш необычный ингредиент!), который дает идеально шелковую, стабильную структуру без яиц. Все подслащено эритритом, а кислинку дают замороженные ягоды облепихи или брусники.

Ингредиенты:

  • для основы: 200 г тонко обжаренного молотого миндаля, 80 г масла гхи, 1 ч. л. эритрита;

  • для мусса: 300 г мягкого творога, спелое авокадо, 200 мл жирных сливок, 30–40 г эритрита по вкусу, ванилин, 1 ст. л. лимонного сока;

  • для подачи: горсть свежих или замороженных ягод (облепиха, брусника).

Попробуйте этот рецепт, и он станет жемчужиной вашего новогоднего стола. Пусть ваше низкоуглеводное меню на Новый год будет не только полезным, но и безумно вкусным!

Ранее мы делились с вами рецептом полезного суфле из бананов!

Читайте также
Постное меню на Новый год: разноцветный салат из 5 овощей и одной ягоды
Семья и жизнь
Постное меню на Новый год: разноцветный салат из 5 овощей и одной ягоды
Эта подлива с баклажанами стала моей палочкой-выручалочкой на ужин — готовится за 25 минут: идеальный соус
Общество
Эта подлива с баклажанами стала моей палочкой-выручалочкой на ужин — готовится за 25 минут: идеальный соус
Фантастика, а не салат: «Красная шубка» с курицей — изумительное сочетание слоев
Общество
Фантастика, а не салат: «Красная шубка» с курицей — изумительное сочетание слоев
Готовлю французский «Фар Бретон» с черносливом — нежный тающий пудинг: проще торта, а вкус божественный
Общество
Готовлю французский «Фар Бретон» с черносливом — нежный тающий пудинг: проще торта, а вкус божественный
Быстрый салат с копченым кальмаром: готово за 15 минут! И никакой варки
Семья и жизнь
Быстрый салат с копченым кальмаром: готово за 15 минут! И никакой варки
польза
еда
застолье
десерты
праздники
рецепты
чизкейки
Валентина Еремеева
В. Еремеева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Киеве прогнозируют бойню для ВСУ в зоне СВО
Дмитриев полетел в Майами
Российский баскетболист помог команде в рамках своего дебюта в НБА
Синоптик рассказал о погоде в Петербурге на следующей неделе
Сразу две украинские бригады сбежали с передовых позиций
Ученые рассказали о странном поведении кометы 3I/ATLAS
На ЗАЭС предупредили о риске чернобыльского сценария из-за Киева
Тарталетки «Золотой стандарт» — икра и рыба в одном флаконе!
Трамп в шутку присудил себе $1 млрд из американской казны
В НАТО сделали неутешительный прогноз для Украины
Чизкейк без муки и сахара: узнайте секрет полезного праздничного торта
В российском городе авария на теплосетях вызвала ЧС
В Сербии назвали армии стран Евросоюза ЛГБТ-бригадами
Фаза Луны сегодня, 20 декабря 2025 года. Что принесет последнее новолуние
Арестованный экс-министр пожаловался на здоровье в суде
Два российских аэропорта временно перестали обслуживать авиарейсы
Долина споет песню Инстасамки: кто еще из звезд выступит в Новый год
Предательство командования, бои у Купянска: новости СВО к утру 20 декабря
Пытавшегося вступить в ряды террористов школьника отправили в колонию
«Резкое похолодание»: москвичам рассказали о погоде на следующей неделе
Дальше
Самое популярное
Новый вкус Нового года: норвежский яблочный торт. Не шарлотка, а уютное чудо из яблок, овсянки и сметаны
Общество

Новый вкус Нового года: норвежский яблочный торт. Не шарлотка, а уютное чудо из яблок, овсянки и сметаны

Однозначно буду готовить салат «Курочка-умничка» на Новый год: сочетание продуктов — фантастическое
Общество

Однозначно буду готовить салат «Курочка-умничка» на Новый год: сочетание продуктов — фантастическое

С ними никакие салаты не нужны: топ-3 начинок для тарталеток, которые сметают со стола первыми
Общество

С ними никакие салаты не нужны: топ-3 начинок для тарталеток, которые сметают со стола первыми

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.