Чизкейк без муки и сахара: узнайте секрет полезного праздничного торта

Низкоуглеводное меню на Новый год — полезный кето-торт или чизкейк без муки

Встречайте наступающий год Лошади без чувства вины! Наше блюдо для низкоуглеводного меню на Новый год порадует вас изысканным десертом, который легко приготовить. Это не просто торт, а настоящее праздничное волшебство без сахара и муки.

Его редкость — в двойной текстуре. Основа — это не просто молотый миндаль, а тонко обжаренные орехи, измельченные с щепоткой соли и соединенные с топленым маслом гхи, что дает глубокий карамельный привкус и невероятную хрусткость.

Мусс — на основе нежирного творога и авокадо (это и есть наш необычный ингредиент!), который дает идеально шелковую, стабильную структуру без яиц. Все подслащено эритритом, а кислинку дают замороженные ягоды облепихи или брусники.

Ингредиенты:

для основы: 200 г тонко обжаренного молотого миндаля, 80 г масла гхи, 1 ч. л. эритрита;

для мусса: 300 г мягкого творога, спелое авокадо, 200 мл жирных сливок, 30–40 г эритрита по вкусу, ванилин, 1 ст. л. лимонного сока;

для подачи: горсть свежих или замороженных ягод (облепиха, брусника).

Попробуйте этот рецепт, и он станет жемчужиной вашего новогоднего стола. Пусть ваше низкоуглеводное меню на Новый год будет не только полезным, но и безумно вкусным!

