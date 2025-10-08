Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
08 октября 2025 в 10:30

Домашний десерт по-шведски: торт кладкака за час

Домашний десерт по-шведски: торт кладкака за час Домашний десерт по-шведски: торт кладкака за час Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Если хочется удивить домашних необычным, но очень простым десертом, обратите внимание на шведскую кладкаку. Этот шоколадный торт с тонкой хрустящей корочкой и мягкой серединкой хорошо известен в Скандинавии, а теперь завоевывает сердца и российских сладкоежек. Его готовят из самых доступных продуктов, а результат всегда получается вкусным и аппетитным.

Сливочное масло (100 г) растапливают, смешивают с сахаром (1 стакан), яйцами (2 штуки), молоком (100 мл) и ванильным сахаром (1 чайная ложка), тщательно взбивают венчиком. Затем добавляют просеянную муку (пшеничная — 1,5 стакана), какао (порошок — 2 столовые ложки), разрыхлитель (1 чайная ложка) и соль (щепотка), замешивают однородное тесто. Его выливают в форму для выпечки, выстланную пергаментом. В сковороде (именно так традиционно готовят кладкаку, хотя и в духовке тоже получается хорошо) тесто ставят на средний огонь и выпекают под крышкой около 20 минут, затем переворачивают и пекут еще 10 минут — так и получается знаменитая хрустящая корочка. В духовке лучше выпекать при температуре 180 градусов, также переворачивая торт лопаткой за 10 минут до готовности.

Шведская кладкака получается не только вкусной, но и интересной внешне — с характерной тонкой корочкой, которая придает пикантность мягкому шоколадному тесту.

Если хочется привнести в повседневную жизнь немного скандинавского уюта — шведская кладкака станет отличным выбором. Этот торт прост в приготовлении, выглядит аппетитно и удачно сочетается с чаем, молоком или мороженым. Попробуйте сами — и убедитесь, что шведская кладкака заслуживает места в списке любимых домашних десертов.

Ранее мы делились с вами рецептом испанского нежного десерта.

Читайте также
Рецепт взяла у украинского повара! Невероятный слоеный десерт из медовых и маковых коржей — пляцок
Общество
Рецепт взяла у украинского повара! Невероятный слоеный десерт из медовых и маковых коржей — пляцок
Русские голубцы: простой рецепт, который полюбит вся семья
Семья и жизнь
Русские голубцы: простой рецепт, который полюбит вся семья
Откройте для себя рецепт русской капустной солянки: легко и быстро
Семья и жизнь
Откройте для себя рецепт русской капустной солянки: легко и быстро
Творог в таком виде с удовольствием съедят даже дети: готовим домашние вензеля
Общество
Творог в таком виде с удовольствием съедят даже дети: готовим домашние вензеля
Турецкий яблочный пирог Elmalı Pasta. Не шарлотка, а лучше! Остается долго свежим и суперсочным!
Общество
Турецкий яблочный пирог Elmalı Pasta. Не шарлотка, а лучше! Остается долго свежим и суперсочным!
торты
национальная кухня
рецепты
выпечка
кулинария
Швеция
Валентина Еремеева
В. Еремеева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Скончался легендарный французский артист балета
Раскрыто имя первого долларового миллиардера среди футболистов
В российский регион не пустили груз сухофруктов из Казахстана
Более 40 человек погибли на буддистском фестивале в Азии
Гордон назвал Пугачеву главной «мафиозницей»
Вступившего в «Азов» подростка задержали в Красноярске
В России может появиться новый налоговый вычет
Появились подробности убийства на Кременчугской улице в Петербурге
Пранкеры Вован и Лексус обвели вокруг пальца бывшего посла США
Автограф Гагарина продали за сумму свыше полутора миллионов рублей
Человеческие останки обнаружили во время земляных работ в Петербурге
Как убрать царапины с экрана телефона: проверенные методы
Как измерить размер кольца без примерки: проверенные способы
«Сердце русского солдата»: в Госдуме напомнили о важности связи поколений
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 8 октября: где сбои в России
Рецепты традиционной белорусской кухни: вкусно и по-домашнему
Дерилово, Купянск, Покровск: хорошие и плохие новости фронта СВО 8 октября
Бывший главком ВСУ начал собирать сторонников перед президентскими выборами
Болгарская кухня: готовьте быстро и ешьте с удовольствием
В Индии на 90-м году жизни умер легендарный певец
Дальше
Самое популярное
Биография Путина: детство, карьера, семья
Семья и жизнь

Биография Путина: детство, карьера, семья

Главный суп турецких хозяек тавук чорбасы. Рецепт-находка — просто, вкусно и ароматно
Общество

Главный суп турецких хозяек тавук чорбасы. Рецепт-находка — просто, вкусно и ароматно

Готовим шарлотку с яблоками по любимому рецепту Марины Цветаевой
Семья и жизнь

Готовим шарлотку с яблоками по любимому рецепту Марины Цветаевой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.