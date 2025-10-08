Домашний десерт по-шведски: торт кладкака за час

Если хочется удивить домашних необычным, но очень простым десертом, обратите внимание на шведскую кладкаку. Этот шоколадный торт с тонкой хрустящей корочкой и мягкой серединкой хорошо известен в Скандинавии, а теперь завоевывает сердца и российских сладкоежек. Его готовят из самых доступных продуктов, а результат всегда получается вкусным и аппетитным.

Сливочное масло (100 г) растапливают, смешивают с сахаром (1 стакан), яйцами (2 штуки), молоком (100 мл) и ванильным сахаром (1 чайная ложка), тщательно взбивают венчиком. Затем добавляют просеянную муку (пшеничная — 1,5 стакана), какао (порошок — 2 столовые ложки), разрыхлитель (1 чайная ложка) и соль (щепотка), замешивают однородное тесто. Его выливают в форму для выпечки, выстланную пергаментом. В сковороде (именно так традиционно готовят кладкаку, хотя и в духовке тоже получается хорошо) тесто ставят на средний огонь и выпекают под крышкой около 20 минут, затем переворачивают и пекут еще 10 минут — так и получается знаменитая хрустящая корочка. В духовке лучше выпекать при температуре 180 градусов, также переворачивая торт лопаткой за 10 минут до готовности.

Шведская кладкака получается не только вкусной, но и интересной внешне — с характерной тонкой корочкой, которая придает пикантность мягкому шоколадному тесту.

Если хочется привнести в повседневную жизнь немного скандинавского уюта — шведская кладкака станет отличным выбором. Этот торт прост в приготовлении, выглядит аппетитно и удачно сочетается с чаем, молоком или мороженым. Попробуйте сами — и убедитесь, что шведская кладкака заслуживает места в списке любимых домашних десертов.

