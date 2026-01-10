Атака США на Венесуэлу
Забыла про сырники! Пеку творожные лодочки — нежнее, с изюмом и золотистой корочкой

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Это угощение — воплощение домашнего тепла и простых сладких радостей, напоминающее о беззаботном детстве. Нежные лодочки с лёгкой творожной кислинкой и сладкой хрустящей корочкой готовятся на удивление быстро. Их скромный состав раскрывается по-праздничному, особенно в дуэте с шариком ванильного мороженого, который, тая, создаёт идеальный сливочный контраст.

Для приготовления вам понадобится: 250 г творога, 1 яйцо, 2 ст. л. манной крупы, 2 ст. л. сахара, щепотка ванилина, 50 г изюма, 1 ст. л. рома или коньяка (по желанию), 1 желток для смазки, коричневый сахар для посыпки. Изюм залейте ромом. Смешайте творог, яйцо, сахар и ванилин до однородности. Добавьте манку и отжатый изюм, оставьте на 15 минут. Сформируйте из творожной массы овальные лодочки, выложите на противень с пергаментом. Смажьте желтком, посыпьте коричневым сахаром. Выпекайте 25 минут при 180 °C до золотистого цвета. Подавайте тёплыми или остывшими с мороженым, свежими ягодами или сметаной.

Ранее сообщалось, как приготовить сочные куриные рулетики с ананасом и тягучим расплавленным сыром под хрустящей золотистой корочкой.

