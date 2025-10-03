Готовлю «Красный бархат», но не торт — это печенье заменило нам покупные сладости

Печенье «Красный бархат» представляет собой изысканное лакомство с насыщенным цветом и нежной текстурой. Это сочетание отличается бархатистой структурой и тонким вкусом какао с ванильными нотками. Яркий цвет и необычный внешний вид делают это печенье идеальным для праздничного стола.

Для приготовления потребуется: 115 г сливочного масла, 1 стакан сахара, 2 яйца, 2 ч. л. ванилина, 1/2 ч. л. красного пищевого красителя, 2 стакана муки, 50 г какао, 1,5 ч. л. разрыхлителя, 1/2 ч. л. соли, 1/2 стакана сахарной пудры. Масло взбивают с сахаром, добавляют яйца, ванилин и краситель. Просеивают сухие ингредиенты и соединяют с масляной смесью. Формируют шарики, обваливают в сахарной пудре и выпекают при 200 градусах 8–10 минут. Секрет успеха заключается в использовании качественного какао — оно придает печенью характерный шоколадный вкус и усиливает красный цвет.

