Кофе, миндальное пралине и легкий сырный крем — готовлю торт «Венский шик». Утонченная классика для гурманов

Этот торт — ода утончённому вкусу и кофейной ноте, которая звучит в нём особенно элегантно. Плотные, влажные кофейные коржи, хрустящие крошки миндального пралине и лёгкий, но выразительный крем на основе сыра маскарпоне создают многослойную симфонию вкуса. Это десерт для истинных ценителей, где каждая деталь продумана, а баланс сладости, горечи и ореховой глубины доведён до совершенства.

Для приготовления вам понадобится: для кофейных коржей: 4 яйца, 150 г сахара, 130 г муки, 2 ст. л. растворимого кофе; для пралине: 150 г миндаля, 150 г сахара; для крема: 500 г сыра маскарпоне, 300 мл жирных сливок, 100 г сахарной пудры; для пропитки: 100 мл крепкого кофе с 1 ст. л. ликёра амаретто. Миндаль обжарьте, сахар растопите до карамели, смешайте, вылейте на пергамент, остудите и измельчите в крошку. Яйца взбейте с сахаром, добавьте муку и кофе, выпеките бисквит при 180 °C 25 минут, остудите и разрежьте на 3 коржа. Взбейте сливки с сахарной пудрой, добавьте маскарпоне. Коржи пропитайте кофейной смесью. Соберите торт, промазывая коржи кремом и пересыпая крошкой пралине. Верх и бока покройте кремом, украсьте цельным миндалём и оставшейся крошкой. Дайте пропитаться в холоде 6–8 часов.

