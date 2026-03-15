Сыплю муку в сгущенку: «Молочная девочка» получается примерно за 30 минут — нежный торт, который тает во рту

Есть десерты, которые выглядят как из кондитерской, но готовятся удивительно просто. Один из таких — торт «Молочная девочка». Секрет в тесте на сгущенке: коржи получаются тонкими, мягкими и очень нежными. А легкий сливочный крем делает десерт воздушным и идеально пропитанным.

Готовится он быстро: тесто смешивается за несколько минут, коржи выпекаются почти мгновенно, а собирается торт буквально на глазах.

Ингредиенты. Коржи: яйца — 4 шт., соль — щепотка, сгущенное молоко — 300 г, мука — 180 г, разрыхлитель — 10 г. Крем: сливки 33% — 500 г, сгущенное молоко — 80 г, ванильный сахар — 10 г. Дополнительно: клубничный джем — по вкусу, кокосовая стружка — для украшения.

Приготовление: яйца взбить с щепоткой соли около 4 минут до пышной массы. Добавить сгущенное молоко и перемешать. Всыпать просеянную муку с разрыхлителем и замешать жидкое тесто.

Противень застелить пергаментом, слегка смазать маслом. Разделить тесто на две части и равномерно распределить по противням. Выпекать при 180 °C примерно 6–7 минут до легкого золотистого цвета. Остывшие 2 коржа подровнять и разрезать пополам — получится 4 коржа.

Для крема холодные сливки взбить с ванильным сахаром до плотности. Затем добавить сгущенное молоко и взбить до густого крема. Собрать торт: корж → крем → немного клубничного джема → следующий корж. Верх и бока также покрыть кремом и посыпать кокосовой стружкой.

Рнее мы делились рецептом торта из 1 коржа на весь противень. Готовим «Быстринку» — и не надо никаких магазинных вовсе.

Ольга Шмырева
О. Шмырева
