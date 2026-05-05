Беру молоко и дрожжи: готовлю японские булочки «Хоккайдо» — нежные, как облако, и пружинистые

Из простых продуктов получается выпечка, которая по мягкости совсем не похожа на обычные булочки. Секрет — в методе танчжонг (заварка из муки и молока), благодаря которому тесто удерживает влагу и остается воздушным даже на следующий день.

Получается обалденная вкуснятина: мягкие пружинистые булочки с тонкой корочкой и нежным, почти «волокнистым» мякишем, который легко рвется слоями. Вкус мягкий, сливочный, без лишней сладости — идеально и к чаю, и просто так.

Ингредиенты. Для танчжонга: молоко — 100 мл, мука — 20 г. Для теста: мука — 350 г, молоко — 120 мл, яйцо — 1 шт., сахар — 50 г, соль — 1/2 ч. л., сухие дрожжи — 6–7 г, сливочное масло — 40 г.

Сначала готовлю по методу танчжонг: в сотейнике смешиваю молоко с мукой и на слабом огне, постоянно помешивая, довожу до загустения — получается гладкая паста. Остужаю.

В миске соединяю теплое молоко, дрожжи и немного сахара, даю постоять 5–10 минут. Добавляю яйцо, оставшийся сахар, соль, танчжонг и перемешиваю. Постепенно ввожу муку и замешиваю мягкое тесто.

Когда тесто станет однородным, добавляю мягкое сливочное масло и вымешиваю до гладкости и эластичности — оно должно быть мягким и слегка липким.

Накрываю и оставляю в теплом месте на 1–1,5 часа — тесто увеличивается в объеме в 2 раза.

Делю на части, формирую шарики или сворачиваю рулетами и укладываю в форму. Даю подойти еще 30–40 минут.

Выпекаю при 170–180 °C около 20–25 минут до легкой румяной корочки.

Ольга Шмырева
