24 апреля 2026 в 08:35

Булочки «Присыпушки» — тесто как пух и сладкая крошка сверху. С холодным молоком или кофе самое то

Эти булочки «Присыпушки» получаются особенно мягкими и воздушными, с нежной текстурой внутри. Сверху — ароматная сладкая крошка, которая добавляет лёгкий хруст и делает выпечку ещё аппетитнее.

Тесто поднимается хорошо и не требует сложных действий, поэтому результат всегда предсказуемо удачный. Отличный вариант как к утреннему кофе, так и к стакану холодного молока.

Ингредиенты: мука — 400–420 г, яйцо — 1 шт., молоко тёплое — 200 г, сахар — 3 ст. л., масло сливочное — 50 г, дрожжи — 7 г, соль — 1 ч. л., масло растительное — 3 ст. л.; для присыпки: сахар — 30 г, мука — 30 г, масло сливочное — 15 г.

В тёплое молоко добавляют немного сахара и дрожжи, перемешивают, всыпают немного муки и оставляют на 20–30 минут до подъёма. Отдельно соединяют яйцо, соль, сахар и растопленное сливочное масло, затем вводят в опару и перемешивают.

Муку добавляют постепенно, замешивая мягкое тесто, в конце вливают растительное масло. Тесто вымешивают до гладкости, оставляют подойти, затем обминают и дают подняться ещё раз.

Для присыпки муку смешивают с сахаром и растирают с маслом до крошки. Тесто делят на части, формируют булочки, выкладывают на противень, дают немного подняться, смазывают яйцом, присыпают крошкой и выпекают при 180 °C около 20–25 минут до румяности.

Общество
Три пластинки сыра и пачка охотничьих колбасок: сырные макароны сведут всех с ума. Готовим все на одной сковороде и без лишней посуды
Общество
Бросьте семена в грунт в апреле — в июне сад накроется пурпурно-фиолетовым ковром с медовым ароматом. Многолетник-сказка для клумб
Общество
Забудьте о столовских макарошках. Готовим тимбалло: изящную пасту-запеканку с тефтельками в соусе
Семья и жизнь
Нежнее облака: 3 рецепта булочек на любой вкус для идеального утра
Общество
Синнабоны из слоеного теста за 20 минут: нежнее, чем в кофейне, и готовятся на раз-два
Ольга Шмырева
О. Шмырева
Регионы

Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась

Мир

Доминикана выдала России бизнесмена с миллиардным долгом перед ФНС

Общество

Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита

