Булочки «Присыпушки» — тесто как пух и сладкая крошка сверху. С холодным молоком или кофе самое то

Эти булочки «Присыпушки» получаются особенно мягкими и воздушными, с нежной текстурой внутри. Сверху — ароматная сладкая крошка, которая добавляет лёгкий хруст и делает выпечку ещё аппетитнее.

Тесто поднимается хорошо и не требует сложных действий, поэтому результат всегда предсказуемо удачный. Отличный вариант как к утреннему кофе, так и к стакану холодного молока.

Ингредиенты: мука — 400–420 г, яйцо — 1 шт., молоко тёплое — 200 г, сахар — 3 ст. л., масло сливочное — 50 г, дрожжи — 7 г, соль — 1 ч. л., масло растительное — 3 ст. л.; для присыпки: сахар — 30 г, мука — 30 г, масло сливочное — 15 г.

В тёплое молоко добавляют немного сахара и дрожжи, перемешивают, всыпают немного муки и оставляют на 20–30 минут до подъёма. Отдельно соединяют яйцо, соль, сахар и растопленное сливочное масло, затем вводят в опару и перемешивают.

Муку добавляют постепенно, замешивая мягкое тесто, в конце вливают растительное масло. Тесто вымешивают до гладкости, оставляют подойти, затем обминают и дают подняться ещё раз.

Для присыпки муку смешивают с сахаром и растирают с маслом до крошки. Тесто делят на части, формируют булочки, выкладывают на противень, дают немного подняться, смазывают яйцом, присыпают крошкой и выпекают при 180 °C около 20–25 минут до румяности.

