Сахар, слоеное тесто и никаких лишних телодвижений — мой рецепт к чаю для выходного дня

Слоеное тесто плюс сахар — это база. Но если сделать все правильно, база превращается в хит, который исчезает с противня за минуту.

Ингредиенты

Слоеное дрожжевое тесто — 500 г, сахар — 100 г, сахарная пудра — по вкусу.

Как готовлю

Сначала слегка раскатываю тесто, чтобы оно стало ровным, и щедро посыпаю сахаром. Хотите — добавьте корицу, я иногда сыплю. Потом сворачиваю в тугой рулет и нарезаю на булочки толщиной около трех см. Выкладываю на противень с пергаментом и оставляю на 20 минут, пусть отдохнут и поднимутся. Тем временем грею духовку до 200 градусов. Отправляю булочки на 20 минут, пока не станут золотистыми и хрустящими. Готовые присыпаю сахарной пудрой — и не успеваю оглянуться, как их уже нет.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Гости реально подумали, что я час возился, а я просто купил пачку слоеного теста и насыпал сахар. Самое вкусное — края: они получаются сухими и хрустящими, как печенье, а серединка мягкая, тает во рту. Советую присыпать сахарной пудрой прямо перед подачей — выглядит как из дорогой пекарни, а готовится на раз-два.