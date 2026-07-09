Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
09 июля 2026 в 15:03

Пока лук особо свежий и зеленый, делаем заливной пирог с яйцами. Вкусное тесто на кефире подойдет и для других начинок

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Когда зеленый лук еще сочный, яркий и по-настоящему ароматный, самое время печь такой пирог. Начинка здесь простая — вареные яйца, много зелени и немного специй, зато в мягком кефирном тесте она получается особенно нежной. Такой пирог можно подать и к супу вместо хлеба, и просто к чаю — он домашний, сытный и без лишней возни.

Главное в этом рецепте — не торопиться с начинкой. Яйца должны быть уже остывшими, а тесто — густым, как мягкая сметана. Тогда пирог хорошо пропекается, не мокнет снизу и держит красивый ровный срез.

Для приготовления вам понадобится: кефир — 250 мл, яйца — 2 шт., мука — 180 г, сода — 1 ч. л., соль — 1/2 ч. л., растительное масло — 2 ст. л.; для начинки: вареные яйца — 3 шт., зеленый лук и другая зелень — 100–150 г, соль — по вкусу, черный молотый перец — по желанию.

Яйца для начинки заранее отварите, полностью остудите и нарежьте не слишком мелко. Зеленый лук и зелень измельчите, смешайте с яйцами, посолите и при желании добавьте немного перца. Для теста соедините кефир, яйца, соль и растительное масло.

Отдельно смешайте муку с содой и вмешайте в кефирную основу. Тесто должно получиться густым и медленно сползать с ложки. Форму смажьте маслом или застелите пергаментом, вылейте половину теста, распределите начинку и закройте оставшимся тестом. Выпекайте при 180 градусах около 35–40 минут.

Личный опыт

Автор Ольга Шмырева советует не резать пирог сразу после духовки. Лучше дать ему постоять хотя бы 10 минут — тогда начинка схватится, а кусочки будут аккуратными. Вместо части зеленого лука можно добавить укроп, петрушку или немного шпината, но именно свежий молодой лук дает тот самый яркий летний вкус.

Проверено редакцией
Читайте также
Ложка муки, сметана и яйцо — через 10 минут ем сырную лепешку: нежная, простая и очень вкусная
Общество
Ложка муки, сметана и яйцо — через 10 минут ем сырную лепешку: нежная, простая и очень вкусная
Никакого кипятка: смешиваю молоко с кефиром и пеку самые нежные блинчики — один раз попробуете и будете готовить только так
Общество
Никакого кипятка: смешиваю молоко с кефиром и пеку самые нежные блинчики — один раз попробуете и будете готовить только так
Перестала просто жарить картошку: смешиваю с яйцами — получается легендарная испанская тортилья
Общество
Перестала просто жарить картошку: смешиваю с яйцами — получается легендарная испанская тортилья
Это тесто для пиццы настолько хрустящее, что я готов есть его просто так, без начинки
Общество
Это тесто для пиццы настолько хрустящее, что я готов есть его просто так, без начинки
Духовку не включаю: пирог на сковороде из кабачка, сыра и творога — вкусно и просто
Общество
Духовку не включаю: пирог на сковороде из кабачка, сыра и творога — вкусно и просто
зеленый лук
кефир
яйца
тесто
пироги
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Сборная Англии лишилась защитника на две игры чемпионата мира по футболу
Личная жизнь, дружба с Олейниковым, СВО: где сейчас Юрий Стоянов
Убийца авианосцев возвращается в строй: НАТО в ужасе от «Адмирала Нахимова»
Попавшая за порно-ролики в СИЗО Шурыгина обратилась с одной просьбой
Захарова заявила о провале ядерного шантажа Зеленского
Тысячи венгров собрались на протестную акцию в центре Будапешта
Определен первый полуфиналист чемпионата мира по футболу
Розыск и срок в РФ, тоска по россиянам, потеря дохода: как живет Слепаков
В РСТ ответили на слухи о массовых отравлениях в Египте
Захарова объяснила усиление атак ВСУ на гражданское население России
Захарова высмеяла участие Зеленского в саммите НАТО
Назван владелец завода в Вишневом, где прогремели взрывы
Стало известно, на каких условиях ГП могла отозвать иск к Мельниченко
Конец санкций, лимит в РПЛ, флаг на турнирах: как Дегтярев изменил спорт РФ
«Паленые» Patriot, дырявое небо: реальные итоги заявлений Трампа по Украине
Нетаньяху предложил Трампу варианты защиты границ Израиля
Запад предпочел отмолчаться на запрос РФ о химических инцидентах на Украине
Уход со сцены, слова об СВО, личная жизнь: где сейчас Рома Зверь
В Минтрансе предупредили о возможных отменах авиарейсов
Сторож на предприятии погиб при атаке ВСУ на ДНР
Дальше
Самое популярное
Перестала морозить зелень в пакетах — заворачиваю в фольгу пучками: и цвет, и аромат как летом
Общество

Перестала морозить зелень в пакетах — заворачиваю в фольгу пучками: и цвет, и аромат как летом

Турецкие гезлеме с сыром и зеленью — нежнее лаваша, вкуснее хачапури. Через 10 минут подаю к столу: вкуснее, чем в Турции
Общество

Турецкие гезлеме с сыром и зеленью — нежнее лаваша, вкуснее хачапури. Через 10 минут подаю к столу: вкуснее, чем в Турции

Хрустящие малосольные огурцы в пакете: 3 простых и быстрых способа
Семья и жизнь

Хрустящие малосольные огурцы в пакете: 3 простых и быстрых способа

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.