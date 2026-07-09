Пока лук особо свежий и зеленый, делаем заливной пирог с яйцами. Вкусное тесто на кефире подойдет и для других начинок

Пока лук особо свежий и зеленый, делаем заливной пирог с яйцами. Вкусное тесто на кефире подойдет и для других начинок

Когда зеленый лук еще сочный, яркий и по-настоящему ароматный, самое время печь такой пирог. Начинка здесь простая — вареные яйца, много зелени и немного специй, зато в мягком кефирном тесте она получается особенно нежной. Такой пирог можно подать и к супу вместо хлеба, и просто к чаю — он домашний, сытный и без лишней возни.

Главное в этом рецепте — не торопиться с начинкой. Яйца должны быть уже остывшими, а тесто — густым, как мягкая сметана. Тогда пирог хорошо пропекается, не мокнет снизу и держит красивый ровный срез.

Для приготовления вам понадобится: кефир — 250 мл, яйца — 2 шт., мука — 180 г, сода — 1 ч. л., соль — 1/2 ч. л., растительное масло — 2 ст. л.; для начинки: вареные яйца — 3 шт., зеленый лук и другая зелень — 100–150 г, соль — по вкусу, черный молотый перец — по желанию.

Яйца для начинки заранее отварите, полностью остудите и нарежьте не слишком мелко. Зеленый лук и зелень измельчите, смешайте с яйцами, посолите и при желании добавьте немного перца. Для теста соедините кефир, яйца, соль и растительное масло.

Отдельно смешайте муку с содой и вмешайте в кефирную основу. Тесто должно получиться густым и медленно сползать с ложки. Форму смажьте маслом или застелите пергаментом, вылейте половину теста, распределите начинку и закройте оставшимся тестом. Выпекайте при 180 градусах около 35–40 минут.

Личный опыт

Автор Ольга Шмырева советует не резать пирог сразу после духовки. Лучше дать ему постоять хотя бы 10 минут — тогда начинка схватится, а кусочки будут аккуратными. Вместо части зеленого лука можно добавить укроп, петрушку или немного шпината, но именно свежий молодой лук дает тот самый яркий летний вкус.