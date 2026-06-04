Никакого долгого замеса — к чаю подаю булочки по-филиппински: нежные «пушинки» за 16 минут

Беру муку, сухие дрожжи, воду и масло — и замешиваю тесто без яиц за 5 минут по филиппинскому рецепту. Получаются обалденные булочки-пушинки: воздушные, мягкие, с хрустящей корочкой — готовятся за 16 минут, а съедаются еще быстрее.

Для приготовления вам понадобится: 3 стакана муки (около 450 г), 1 стакан теплой воды (250 мл), 2 ч. ложки сухих быстродействующих дрожжей, 2 ст. ложки сахара, 0,5 ч. ложки соли, 3 ст. ложки растительного масла. В миске смешайте муку, дрожжи, сахар и соль. Влейте воду и масло, замесите мягкое тесто — оно будет слегка липнуть, но муку не добавляйте. Накройте миску и оставьте на 10 минут в тепле.

За это время тесто подойдет и станет воздушным. Смажьте руки маслом, разделите тесто на 8–10 шариков, выложите на противень. Накройте и оставьте еще на 5 минут. Выпекайте при 200 °C 12–15 минут до золотистого цвета. Сразу после духовки смажьте сливочным маслом. Булочки не черствеют даже на следующий день!

Личный опыт:

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже попробовала эти филиппинские булочки. Даже те, кто боялся возиться с дрожжами, испекли их за 20 минут. Кстати, вместо воды можно взять молоко — булочки станут еще нежнее. Находка, а не рецепт!