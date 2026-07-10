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10 июля 2026 в 17:33

Перестала делать аджику из помидоров — готовлю из черноплодки за 15 минут. Терпкая, пряная и идеальна к мясу

Фото: D-NEWS.ru
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Беру черноплодную рябину, чеснок, острый перец и специи — пропускаю через мясорубку, добавляю сахар, соль, уксус и хмели-сунели, перемешиваю и раскладываю по банкам.

Получается обалденная вкуснятина: аджика густая, яркая, с приятной терпкостью черноплодки, остринкой перца и чесночным ароматом — идеально к шашлыку, свинине, котлетам или просто на хлеб. Этот рецепт выручает, когда хочется добавить мясу необычный и яркий вкус.

Для приготовления вам понадобится: 1 кг черноплодной рябины, 2–3 головки чеснока, крупный острый перец, 160 г сахара, 2 ст. ложки соли, 3 ст. ложки уксуса 9%, 1 ст. ложка хмели-сунели, 1-2 ч. ложки смеси молотых перцев. Ягоды переберите, промойте, пропустите через мясорубку с чесноком и перцем. Добавьте сахар, соль, специи и уксус, хорошо перемешайте. Разложите по стерилизованным банкам, закройте крышками и поставьте в холодильник на сутки для созревания.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже приготовила эту аджику — даже те, кто не любит черноплодку, просили добавки! Соус получается терпким, с приятной остринкой. Кстати, можно добавить помидоры для мягкости. Находка, а не рецепт!

Проверено редакцией
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Мария Левицкая
М. Левицкая
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