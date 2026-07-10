Пенсионера оштрафовали за выцветший российский триколор

Симоновский суд Москвы привлек к административной ответственности 69-летнего местного жителя из-за старой наклейки на кузове его автомобиля, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва». Поводом для разбирательства стал стикер в виде российского триколора на минивэне Volkswagen Transporter T3, у которого со временем полностью выгорел красный цвет. Стражи правопорядка посчитали изменившуюся цветовую гамму скрытой демонстрацией запрещенной в стране атрибутики.

Символикой выбран бело-сине-белый флаг — распространенный среди российской оппозиции, — говорится в судебных документах, на которые ссылается канал.

Правоохранители заметили подозрительный автомобиль во время патрулирования одной из столичных улиц. Сам автовладелец Евгений С. в ходе судебного заседания отказался признавать вину. Мужчина пояснил, что приобрел транспортное средство с уже нанесенными на него декоративными элементами еще в 2018 году. Пенсионер подчеркнул, что никогда не интересовался политикой и избавился от проблемного стикера сразу после первого вызова к следователю. Несмотря на эти доводы, судья признал москвича виновным в демонстрации экстремистской символики и назначил ему штраф.

Ранее в управлении ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленобласти сообщили о задержании мужчины за оправдание терроризма и экстремизма в интернете. Мужчина 1977 года рождения размещал комментарии в антироссийских чатах. Его заключили под стражу.