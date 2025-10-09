Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
09 октября 2025 в 12:05

Как избавиться от липких следов наклеек на посуде: простые и безопасные способы, которые работают на любой поверхности

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Удалить следы от наклеек с новой посуды бывает очень трудно — обычная вода не справляется, а механическое соскабливание может повредить поверхность. Дело в том, что клеевые составы образуют прочные связи с материалом.

Есть два эффективных способа справиться с наклейкой. Нанесите растительное масло толстым слоем на 30 минут, затем аккуратно удалите клей мягкой тканью.

Или используйте медицинский спирт 70–90%. Смочите им ватный диск, оставьте на 5–10 минут и сотрите.

Для деликатных поверхностей лучше использовать масло, для стекла и металла — спирт. При сложных загрязнениях можно комбинировать методы. Важно тестировать средство на незаметном участке и тщательно мыть посуду после обработки. Удаляйте наклейки сразу после покупки — свежий клей убирается легче.

Ранее сообщалось, что обычно многие хозяйки стирают при 40 градусах, считая этот режим эффективным и экономичным. Однако такой подход может таить в себе серьезные минусы

посуда
наклейки
советы
лайфхаки
Валерия Мартынович
В. Мартынович
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Ветеран ЦСКА поддержал идею запрета легионеров в Кубке России
Королевская семья Британии: последние новости, бунт Миддлтон против дворца
Сына соратника Зеленского перед началом СВО обзавелся убежищем за $2 млн
Омбудсмен призвала прировнять одно развлечение детей к экстремизму
Мошенники начали обманывать россиян под видом доставщиков госдокументов
«Потухнет все»: депутат ответил на угрозы Зеленского о масштабном блэкауте
Гон лося в Хабаровском крае: особенности охоты и важные правила
Секретная фишка хозяйки: добавь яблоко в капусту — и вкус заиграет по-новому
Женщина проработала в детсаде 11 лет и была уволена после жалобы мигрантки
Путин обсудил с Рахмоном чувствительные темы с глазу на глаз
Объекты логистики ВСУ попали под удар российских войск
«Лазейка перекрыта»: новый закон положит конец рекламе онлайн-казино
Пушков объяснил отличия в отношении Запада и РФ к итогам Нюрнберга
«Куда вы идете?»: политолог о возможных ударах НАТО по российским самолетам
В секторе Газа наступил режим прекращения огня
Покинувшая Россию Шмыкова лишилась бизнеса в России
Стримерша транслировала свои роды за донаты на Twich
Страна Восточной Европы не выступила против запрета на поставки СПГ из РФ
«Амбассадор» кокошников в ГД оценила идею ввести аксессуар в школьную форму
Роспотребнадзор предупредил об опасной инфекции в Волгоградской области
Дальше
Самое популярное
Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни для засолки и рецепты
Семья и жизнь

Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни для засолки и рецепты

Вкуснейший узбекский суп мастава. Этот супчик хоть каждый день подавай — сытный и ароматный
Общество

Вкуснейший узбекский суп мастава. Этот супчик хоть каждый день подавай — сытный и ароматный

Налет на Москву, БПЛА размером с «жигули», HIMARS: ВСУ атакуют РФ 7 октября
Россия

Налет на Москву, БПЛА размером с «жигули», HIMARS: ВСУ атакуют РФ 7 октября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.