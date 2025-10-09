Как избавиться от липких следов наклеек на посуде: простые и безопасные способы, которые работают на любой поверхности

Удалить следы от наклеек с новой посуды бывает очень трудно — обычная вода не справляется, а механическое соскабливание может повредить поверхность. Дело в том, что клеевые составы образуют прочные связи с материалом.

Есть два эффективных способа справиться с наклейкой. Нанесите растительное масло толстым слоем на 30 минут, затем аккуратно удалите клей мягкой тканью.

Или используйте медицинский спирт 70–90%. Смочите им ватный диск, оставьте на 5–10 минут и сотрите.

Для деликатных поверхностей лучше использовать масло, для стекла и металла — спирт. При сложных загрязнениях можно комбинировать методы. Важно тестировать средство на незаметном участке и тщательно мыть посуду после обработки. Удаляйте наклейки сразу после покупки — свежий клей убирается легче.

