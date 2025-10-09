Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
09 октября 2025 в 14:42

В Польше вспомнили про антироссийскую стратегию времен холодной войны

Сикорский: вспомнил про переговоры Рейгана с Горбачевым

Радослав Сикорский Радослав Сикорский Фото: Dts Nachrichtenagentur/Keystone Press Agency/Global Look Press

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский предложил двухэтапную стратегию переговоров с Россией, сочетающую давление и последующий диалог, передает The New York Times. Политик сослался на опыт переговоров американского экс-лидера Рональда Рейгана с генсеком СССР Михаилом Горбачевым, что определенный результат, по его мнению, стал возможен благодаря использованию слабостей Советского Союза через военно-экономическое давление.

Ранее первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский обвинил европейские государства в попытках сорвать аляскинские договоренности между Москвой и Вашингтоном. Дипломат заявил, что ЕС стремится вернуть новую администрацию США под руководством Дональда Трампа на антироссийский внешнеполитический курс.

Кроме того, еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс сообщил о планах усиления восточных границ Европейского союза путем развертывания ударных беспилотников. Данное заявление прозвучало во время его выступления на парламентских слушаниях в рамках масштабной программы военного укрепления блока, направленной на гипотетическое противостояние с РФ.

Польша
Россия
Радослав Сикорский
США
СССР
Михаил Горбачев
Рональд Рейган
