В ЕС предложили способ подготовиться к возможному конфликту с Россией

В ЕС предложили способ подготовиться к возможному конфликту с Россией Еврокомиссия предложила разместить ударные дроны у границ России

Европейская комиссия предлагает усилить восточные рубежи ЕС за счет размещения ударных беспилотных летательных аппаратов, заявил еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс, выступая на слушаниях в Европарламенте, трансляция которых шла в YoutTube. Данная инициатива является частью масштабной программы милитаризации ЕС, разработанной на случай потенциального конфликта с Россией.

Комиссар представил поэтапный план по противодействию дронам. В краткосрочной перспективе он предложил оснастить границы усовершенствованными системами обнаружения, включая акустические сенсоры, радиолокационные станции и спутниковый мониторинг.

В долгосрочной перспективе — возможности по уничтожению и обезвреживанию беспилотников, включая дроны-перехватчики, мобильные группы ПВО и средства РЭБ, — сказал Кубилюс.

Ранее министр обороны Великобритании Джон Хили заявил, что совместно изготовленные британско-украинские беспилотники будут интегрированы в общеевропейский проект создания «стены дронов». Данная инициатива направлена на укрепление противовоздушной обороны стран НАТО, пояснил глава ведомства.