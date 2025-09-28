Британия и Украина построят «стену дронов» против России

Совместно изготовленные британско-украинские беспилотники будут интегрированы в общеевропейский проект создания «стены дронов», сообщил министр обороны Великобритании Джон Хили в интервью The Daily Telegraph. Данная инициатива направлена на укрепление противовоздушной обороны стран НАТО.

Британский министр подчеркнул, что Лондон вместе с союзниками готов продемонстрировать руководству России оборонительные способности Альянса. В том числе давать немедленный ответ на любые попытки нарушения воздушного пространства государств — членов организации.

Ранее стало известно о массовых закупках беспилотников китайской компании DJI в различных областях Украины. Издание уточняет, что на местных интернет-площадках размещены объявления о приобретении аппаратов в любом техническом состоянии, включая поврежденные и уничтоженные. Продавцы гарантируют оперативную экспертизу и справедливую стоимость.

Кроме того, американский журнал Forbes сообщает о применении российскими военными новой тактики против ВСУ. Авторы публикации утверждают, что Вооруженные силы РФ создают перед фронтом зоны поражения, используя современные оптоволоконные и обычные беспилотные аппараты. Министерство обороны России данную информацию не прокомментировало.