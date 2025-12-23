Новый год-2026
Каприз дочери-сладкоежки сделал ее семью богаче на 55 млн рублей

Житель Великобритании выиграл 55 млн рублей благодаря капризу дочери

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Житель Великобритании Валдет Бужупи выиграл в лотерею $700 тыс. (55,5 млн рублей) благодаря настойчивости своей трехлетней дочери, которая попросила зайти за сладостями, пишет People. Стоя в очереди на кассе, мужчина спонтанно купил билет, который оказался выигрышным.

Моя дочь очень настойчива в вопросе лакомств и, несмотря на мои попытки быть строгим, на третьем «пожалуйста, папа» я сдался и направился в магазин, — объяснил 44-летний победитель.

После покупки счастливого билета Бужупи сразу позвонил жене, которая в тот момент занималась уборкой. Супруге пришлось снять резиновые перчатки, чтобы ответить на звонок с неожиданной новостью. Их 12-летнему сыну родителям пришлось долго доказывать, что это не розыгрыш.

На выигранные деньги семья уже съездила в Лондон и планирует путешествие в Нью-Йорк. Основными тратами станут переезд в более просторный дом и финансовая помощь матери Бужупи, проживающей в Косово. Сам победитель с юмором отметил, что его дочь после этого случая повысили в статусе — из «папиной принцессы» она превратилась в «королеву».

Ранее житель Челябинска выиграл почти 27 млн рублей после того, как числа в его лотерейном билете случайно сложились в узор, напоминающий стрелку. Водитель купил счастливый билет, находясь в рейсе.

