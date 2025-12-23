Названа главная уязвимость кораблей «золотого флота» США

Американские авианосцы, являющиеся частью так называемого «золотого флота», в случае гипотетического конфликта с Россией не будут использоваться в боях из-за угрозы их легкого обнаружения и уничтожения гиперзвуковыми ракетами «Циркон», заявил NEWS.ru военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов. По его словам, Соединенные Штаты сделали такие корабли инструментом воздействия лишь на слабых противников.

Как только в России появились ракеты «Циркон», американцы все свои авианосцы из авианосных ударных групп вывели в отдельную флотилию и подчинили главному штабу ВМС. США используют их только против стран, у которых нет серьезных вооруженных сил. В случае применения против России, авианосцы в боях участвовать не будут, потому что гиперзвуковые ракеты «Циркон» их тут же уничтожат. Большие корабли свое отживают в силу того, что являются очень заметной целью. Американцы это понимают, — пояснил Кнутов.

Он добавил, что уязвимость авианосцев в современных конфликтах наглядно продемонстрировал украинский кризис. По мнению эксперта, акцент сегодня смещается в сторону создания более компактных и многофункциональных боевых единиц, оснащенных передовой радиоэлектронной защитой.

Уязвимость авианосцев на сегодняшний день доказал конфликт на Украине. Корабли должны быть небольшого размера, иметь современную защиту, в первую очередь, радиоэлектронную. Они должны бороться с БПЛА, подводными дронами и надводными безэкипажными катерами. Эти корабли нужно будет оснащать сверхдорогим оружием, которое способно бороться с беспилотниками разного типа, перехватывать гиперзвуковые ракеты, — подытожил Кнутов.

