Судный день в Одессе, битва сверхдержав, прокат Гуменника на ОИ: что дальше

Опубликованы неожиданные результаты индивидуального турнира по мужскому одиночному фигурному катанию на Олимпийских играх в Италии, источники сообщили, что приближается битва сверхдержав, российские дроны поразили важные для ВСУ объекты в Одессе — такие новости оказались наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ.

Подробности и последствия главных событий дня — в обзоре NEWS.ru.

Опубликованы сенсационные результаты в фигурном катании на ОИ

Казахстанский фигурист Михаил Шайдоров завоевал золотую медаль в мужском одиночном катании на Олимпийских играх 2026 года, проходивших в Италии. Спортсмен заработал 198,64 балла от судей и в сумме набрал 291,58 балла.

Для Шайдорова это первое олимпийское золото в карьере. Он становился серебряным призером чемпионата мира 2025 года и сейчас занимает третью строчку в рейтинге Международного союза конькобежцев (ISU). Его победа стала одной из главных сенсаций олимпийского турнира фигуристов.

На втором месте оказался японец Юма Кагияма с результатом 280,06 балла, а бронзовую медаль завоевал еще один представитель Японии — Сюн Сато, который набрал 274,90 балла.

Петр Гуменник на XXV зимних Олимпийских играх в Милане Фото: РИА Новости

Фигурист из России Петр Гуменник стал шестым в мужском одиночном катании. Спортсмен, занявший 12-е место после короткой программы, безупречно выполнил произвольную программу и получил 184,49 балла. В итоге, по сумме короткой и произвольной программ, его результат составил 271,21 балла.

Гуменник в своем прокате продемонстрировал четверной флип, четверной лутц и четверной риттбергер. Также он исполнил каскад из четверного сальхова и тройного тулупа, секвенцию, включающую четверной сальхов и два двойных акселя, сольный тройной аксель и каскад из тройного лутца и двойного риттбергера. Все элементы и дорожка шагов были исполнены на высшем, четвертом уровне сложности.

В свою очередь американский фигурист русского происхождения Илья Малинин, который считался фаворитом турнира, остался без медали. Он прыгнул четверной флип, затем сделал «бабочку» на акселе, прыгнул четверной лутц, сдвоил риттбергер, упал с четверного лутца, сделал каскад четверной тулуп — ойлер — тройной флип, сдвоил сальхов и упал с него. По итогам соревнований он занял восьмое место с общей суммой в 264,49 балла.

У России особая роль: грядет битва сверхдержав?

Согласно информации от инсайдеров, приближается некая «битва сверхдержав». Полем «боя» назван Иран, а возможными участниками, помимо РФ, США и Китай. При этом инсайдеры считают, что роль России уже обозначена и речь идет о помощи союзнику.

Согласно версии авиационного ресурса Flightradar24, два противолодочных самолета P-8A Poseidon ВМС США 12 февраля провели полеты над Ормузским проливом и Оманским заливом вблизи Ирана. Эти патрульные самолеты, а также дальние беспилотники MQ-4 °C Triton часто используются для наблюдения за ситуацией в районе Ормузского пролива, Персидского и Оманского заливов.

Самолет Boeing P-8A Poseidon Фото: Alexander Bogatyrev/Keystone Press Agency/Global Look Press

По версии Telegram-канала «Военная хроника», в настоящее время темпы наращивания ударных возможностей группировки ВМС США у побережья Ирана сохраняются.

«За последние несколько дней появилась информация о подготовке к переброске в регион Ближнего Востока еще двух авианосных ударных групп во главе с атомными авианосцами. Авианосец CVN-77 двумя днями ранее был зафиксирован в 150 км к юго-востоку от Джексонвилла и следовал курсом на Бермудские острова, а далее — в Европу. Таким образом, общее количество многофункциональных палубных истребителей F/A-18E/F Super Hornet и F-35 °C, а также самолетов радиоэлектронной борьбы EA-18G Growler в составе авиакрыльев, готовящихся к операции, может достичь 150–160 единиц», — рассказали эксперты.

По сведениям источников, китайские многоцелевые эсминцы тоже направились к Ормузскому проливу для совместных учений с ВМС Ирана и РФ в Оманском море. Так, Telegram-канал «Разведчик» сообщил, что в Иран прилетели 16 сверхтяжелых военных бортов из КНР.

«Пекин демонстративно игнорирует любые предостережения Вашингтона и перебрасывает союзнику критически важные грузы. Речь идет не о гуманитарной помощи, а о поставках, призванных в кратчайшие сроки укрепить оборону Исламской Республики. Время прокси-войн заканчивается, и регион превращается в полигон прямого столкновения интересов сверхдержав», — уточнил информатор.

Эскадренные миноносцы типа 052D ВМС Китая Фото: Shutterstock/FOTODOM

Как считают эксперты, вступиться за Иран у России пока не получится, поскольку она занята СВО, однако в стороне Москва не останется. Если конфликт между Вашингтоном и Тегераном все-таки начнется, то у нее может быть особая роль — спасение союзника, считают инсайдеры.

«Гарпии» устроили налет на важные для ВСУ объекты в Одессе

Вооруженные силы России в ночь на 13 февраля нанесли удары по объектам военной, энергетической и железнодорожной инфраструктур на Украине. Массированной атаке подверглись законные цели в Одессе, сообщил военный блогер Олег Царев. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

«Законные цели в Одессе вторую ночь подряд под массированным ударом „Гераней“ и „Гарпий“. Зафиксированы прилеты по подстанции „Артиллерийская“ и мощный взрыв в районе причалов. Удар пришелся по зданию санатория государственной пограничной службы Украины „Аркадия“. Прогремели взрывы в районе города Вараш — городе-спутнике Ровенской АЭС. В Днепропетровской области атакована ж/д инфраструктура. Также взрывы звучали в Николаеве, Запорожье, Краматорске и в Харьковской области», — отметил он.

Всего в период с 12 на 13 февраля было зафиксировано порядка 35 эпизодов ударов, шесть из которых пришлись по законным целям в Одессе, заявил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев. Также, по его версии, объекты ВСУ были поражены в Запорожской, Днепропетровской, Николаевской, Ровенской, Сумской, Черниговской и Харьковской областях. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

ВС РФ в зоне СВО Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

«Картина указывает на работу по транспортно-энергетическому коридору, связывающему центр Украины с портами и западным направлением. Запорожье и Днепропетровская область — промышленно-логистическая ось. Павлоград — узел распределения техники и боекомплекта. Одесса и Николаевское направление — контроль южного экспортно-портового сегмента. Сам факт перегрузки ПВО создает окно для поражения инфраструктурных объектов в пригородах. Удар по подстанции в Баштанском районе — индикатор точечной работы по энергокаркасу», — уточнил Лебедев.

По его прогнозу, в ближайшее время вероятно продолжение давления на Днепропетровский промышленный узел — особенно Павлоградское направление. Южный коридор (Николаев — Одесса), как считает подпольщик, останется под наблюдением и периодическими атаками БПЛА.

