«Оттепель закончилась, теперь держитесь!» Морозы до –20 в Москве, прогноз

Какая погода пришла в Москву к 14 февраля, конец оттепели

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус предупредил москвичей, что оттепель закончится очень скоро.

«Первая проба весны будет недолгой. 14 февраля столица останется под влиянием теплого сектора активного североатлантического циклона, который быстро промчится по территории центральных областей Европейской России с запада на восток. Он продолжит закрывать небо плотной пеленой, вызовет небольшие осадки в виде снега и мокрого снега, местами переходящего в дожди, ближе к вечеру на регион опустятся очаги туманов и густых дымок», — сообщил Леус в своем Telegram-канале.

Температура воздуха в Москве в субботу будет доходить до плюс 3 градусов, по области ожидается до плюс 4; при этом атмосферное давление останется на 12–14 единиц ниже нормы.

В воскресенье резко похолодает. Москву ожидает кратковременный снег и сильная гололедица. Уже к утру в столице ожидается минус 8–10 градусов мороза, днем минус 7–9.

«Оттепель закончилась, теперь держитесь!» — комментируют в соцсетях.

Сколько будет градусов в Москве на неделе, когда ждать новую оттепель

Специалисты Гидрометцентра предупредили: в понедельник к центру европейской части России приблизится еще один циклон с юго-запада и Москва окажется в его холодной части. 15 февраля температура упадет на 13 градусов за сутки.

Гидрометцентр Москвы прогнозирует, что уже в ночь на понедельник, 16 февраля, температура упадет до минус 15 градусов. При этом ожидается небольшой снегопад и усиление северо-восточного ветра до 8–13 м/с. В начале недели температуры продолжат падать: в ночь на среду ожидается до минус 20, днем минус 7–12 градусов.

Foreca прогнозирует, что во второй половине недели циклон развернется к Москве более теплым крылом: 19 февраля ожидается мощный снегопад (18,8 мм осадков, почти половина месячной нормы) при минус 10 градусах. К воскресенью ожидается новая оттепель до минус 1 градуса и новый заряд снега (9,5 мм).

Когда в Москву придет весна в 2026 году

Метеорологи расходятся в оценках по поводу сроков прихода весны в 2026 году. Метеоролог Александр Сергеев заявил NEWS.ru, что весна начнется в положенный срок — однако ее начало не будет теплым.

«Если ориентироваться на долгосрочные прогнозы, ощутимых аномалий не предвидится. В начале марта вряд ли случатся резкие волны холода. Однако это не означает, что весна 2026 года будет теплой. Март окажется во многом коварным, как это часто бывает. Впрочем, подобная „пилообразная“ динамика для начала весны — не аномалия, а скорее даже стандарт», — считает Сергеев.

Синоптик Евгений Тишковец предполагает, что метеорологическая весна придет примерно на неделю раньше срока: с середины марта. Она принесет экстремальное половодье, предупредил специалист.

«Если бы не было аномальных сугробов, выполняющих роль природного „холодильника“, процесс начался бы гораздо раньше», — пояснил синоптик.

По предварительным прогнозам, до 10 марта будет продолжаться зима (не выше 0 градусов днем и до минус 6 ночью), до 20 марта воздух начнет прогреваться до плюс 5 градусов, начнет таять снежный покров, однако ожидаются мощные ночные заморозки, а в конце марта возможны обильные осадки и стабильные плюс 6 днем в Москве.

Что с погодой в Санкт-Петербурге, будет оттепель или похолодание

Леус указывает, что, в отличие от Москвы, Санкт-Петербург остается под воздействием скандинавского антициклона. В результате на новой неделе в двух столицах России ожидаются серьезные морозы.

«В Северной столице 14 февраля ожидается облачная с прояснениями погода, вероятность осадков невелика. Температура воздуха минус 10–12 градусов, в Ленобласти до минус 14. Атмосферное давление будет расти. В воскресенье ночь может стать самой холодной с начала зимы: минус 19–21 градус. Днем минус 10–12», — прогнозирует Леус.

Специалисты Foreca прогнозируют Петербургу облачную неделю без осадков и со стабильными температурами: минус 10 градусов днем и минус 15 по ночам. В конце недели немного потеплеет, до минус 10 градусов ночью, однако значительных изменений погоды не предвидится.

