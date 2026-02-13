Синоптик рассказал, когда в Москву придет весна Синоптик Сергеев рассказал, что весна в Москву придет по календарю

Предстоящая весна придет в Москву достаточно рано и без существенных задержек — в начале марта, рассказал в разговоре с NEWS.ru метеоролог Александр Сергеев. Однако, по его словам, одновременно она окажется непростой.

Пока, если ориентироваться на долгосрочные прогнозы, ощутимых аномалий не предвидится. В начале марта вряд ли случатся резкие волны холода. Однако это не означает, что весна 2026 года будет теплой, — пояснил Сергеев.

По его оценкам, короткие периоды заморозков, с большой долей вероятности, случатся в середине марта.

После, казалось бы, устойчивых плюсовых температур вновь придут минусы с ночными и утренними подмерзаниями. Март окажется во многом коварным, как это часто бывает. Впрочем, подобная «пилообразная» динамика для начала весны — не аномалия, а скорее даже стандарт, — подытожил собеседник.

Ранее ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал NEWS.ru, что весь грядущий весенний период представляется довольно теплым с нормальным распределением количества осадков, за исключением относительно дождливого мая.