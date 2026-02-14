Весна откладывается и надолго: погода в Москве и Петербурге 16–22 февраля

В Москве и Петербурге ожидается морозная неделя. Временами будет светить солнце и идти снег, но температура воздуха не превысит -4 градуса. По ночам в отдельные дни она опустится до 20-градусной отметки. О погоде в российских столицах с 16 по 22 февраля NEWS.ru рассказал синоптик прогностического центра «МЕТЕО» Александр Ильин.

Какая погода ожидается в Москве с 16 по 22 февраля

В столичном регион еще до начала недели установятся морозы. В ночь на понедельник в столице похолодает до минус 10–15 градусов, днем будет от -8 до -13. 16 февраля прогнозируется умеренный снег.

Во вторник и среду осадки не ожидаются. Ночная температура будет находиться в диапазоне от -13 до -18 градусов, дневная — от -7 до -12.

В ночь на четверг ожидается температура воздуха минус 8–13 градусов, а днем — 4–9 ниже нуля. Будет преимущественно без осадков.

В пятницу ночью воздух столбики термометра покажут 5–10 градусов. Днем ожидается небольшой снег с температурой воздуха в диапазоне от -4 до -7.

В субботу, скорее всего, похолодает до минус 11–16 градусов ночью и до 8–10 ниже нуля в дневные часы. В воскресенье дневная температура останется прежней, а ночная не опустится ниже -12, ожидается небольшой снег. По словам синоптика, до весны еще далеко.

Атмосферное давление в понедельник может опуститься до 736 миллиметров ртутного столба. К вечеру вторника оно повысится примерно на три-четыре пункта. В пятницу давление вырастет до 747 миллиметров ртутного столба.

В понедельник ожидается восточный ветер с порывами 1–5 метров в секунду. Со вторника до пятницы он будет переменных направлений и слабый.

Какая погода ожидается в Санкт-Петербурге с 16 по 22 февраля

Начало недели в Петербурге и Ленинградской области будет несколько теплее, чем в выходные дни, в отличие от Центрального федерального округа. При ясном и малооблачном небе в ночь на понедельник температура воздуха прогнозируется в диапазоне от -14 до -16 градусов. Днем при переменной облачности воздух прогреется до 5–7 градусов ниже нуля.

Со вторника до четверга ожидается дневная температура от -6 до -9 градусов. Ночная останется прежней и не опустится ниже –16. Небольшой снег ожидается 19 февраля.

В ночь на пятницу подморозит до 13–18 градусов ниже нуля, днем будет минус 10–13 градусов, снег не ожидается.

В субботу ночью столбики термометра будут колебаться от -15 до -20 градусов, днем — от -7 до -9. Ближе к вечеру не исключен небольшой снег.

В ночь на воскресенье, 22 февраля, также вероятен снег, температура воздуха будет находиться в пределах от -13 до -18 градусов. Днем ожидается минус 10–12, осадки при этом прекратятся.

Атмосферное давление с понедельника по среду составит 761–764 миллиметра ртутного столба, В четверг оно снизится до 757–759 пунктов и останется таким же до выходных.

В понедельник ожидается западный ветер. До конца рабочей недели он будет преимущественно восточным с порывами от одного до четырех метров в секунду.

Температурные рекорды в Москве с 16 по 22 февраля

В Москве самым теплым днем недели с 16 по 22 февраля стало 21 февраля 2020 года. Тогда воздух прогрелся до +7,8 градуса. В том же 2020 году на неделе были обновлены четыре суточных температурных максимума. Так, 18 февраля столбики термометров поднимались до рекордной для этого числа отметки +6 градусов, 19 февраля — до +4,1, 20 февраля — до +7,7, а 22 февраля — до +6,7 градуса.

В 1957 году в столице выдалось самое теплое за всю историю метеонаблюдений 17 февраля. Термометры в тот день показывали +5,8 градуса.

Еще один температурный максимум в Москве был установлен в далеком 1915 году. Тогда 16 февраля воздух в городе прогрелся до +4,9 градуса.

Самая морозная погода в период с 16 по 22 февраля наблюдалась в Москве 18 февраля 1900 года. Тогда температура опускалась до -36,7 градуса. В том же 1900-м были установлены суточные температурные минимумы за всю историю метеонаблюдений для 17 и 19 февраля с отметками -32,7 и -29,8 градуса соответственно.

В 1888 году в историю мониторинга погодных аномалий в Москве вошло 21 февраля. В тот день воздух остывал до рекордного значения -31,7 градуса, и с тех пор более морозной погоды в этот день не регистрировалось.

В Москве похолодало до -29 градусов 20 февраля 1902-го и 22 февраля 1012 года. В 1913 году температура воздуха опускалась до аномальных -29,4 градуса.

Температурные рекорды в Санкт-Петербурге с 16 по 22 февраля

Самыми теплыми днями недели с 16 по 22 февраля за всю историю метеонаблюдений в Петербурге стали 17 февраля 2020-го и 21 февраля 1990 года. Тогда температура воздуха в городе достигала +8 градусов.

До рекордных для этого времени года +7 градусов воздух прогревался 22 февраля 1990-го. В том же теплом году суточный температурный максимум был обновлен для 20 февраля, когда в Северной столице потеплело до +4 градусов.

В 2020-м в Петербурге была установлена самая теплая погода за всю историю метеонаблюдений 18 и 19 февраля, когда воздух прогревался соответственно до +6 и +5 градусов.

Еще один суточный рекорд в Петербурге установили 16 февраля 1914 года, когда термометры показывали +6 градусов. С тех пор более 110 лет в городе на Неве в это число не было более теплой погоды.

Наиболее низкая температура фиксировалась в Петербурге 16 и 18 февраля 1800 года. Термометры в те дни показывали -33 и -32 градуса соответственно. С тех пор эти минимумы для данных дат не обновлялись.

Еще два минимальных температурных значения зафиксировали в городе на Неве 21 и 22 февраля холодного 1893 года. В те дни столбики термометров опустились до отметок -30 и -29 градусов соответственно.

В 1921 году выдалось самое холодное в истории метеонаблюдений в Северной столице 17 февраля. В тот день столбики термометров опустились до отметки минус 28 градусов. На градус выше (-27) в городе было 19 февраля 1917-го, которое также вошло в хроники мониторинга погоды как самое холодное 19 февраля в городе на Неве.

Температурный минимум в -26 градусов в Ленинграде был установлен 20 февраля 1964 года. С тех пор более морозной погоды в это число последнего зимнего месяца не наблюдалось.

