Синоптик ответил, когда в Москве наступит климатическая весна

Климатическая весна придет в Москву в апреле, заявил NEWS.ru синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин. Март, по его словам, по-прежнему будет холодным и с обильными осадками в виде снега.

Март в Москве будет холодным, но без изысков. Ожидаются обильные снегопады. А потом где-то с апреля наступит полноценная весна — все начнет таять, и прекратятся снега, которые перейдут в дожди. В выходные дни на следующей неделе в столицу вернутся морозы с температурой до −13 днем и −18 градусов ночью. В третьей декаде февраля снова придет оттепель. Будет достаточно продолжительный период с температурой около нуля градусов, со слабым плюсом. И в это же время иногда будут идти снегопады, — поделился Ильин.

Ранее Приморская гидрометслужба сообщила о скором наступлении оттепели в Приморском крае. В ближайшие дни температура поднимется выше нуля, местами будет плюсовая. По словам метеорологов, на погоду повлияет высотная ложбина.

До этого специалист агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова заявила, что в Москве до конца недели выпадет несколько миллиметров осадков. По ее словам, погода в этот период будет непростой.