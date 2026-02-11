После крепких морозов в российский регион придет оттепель В Приморье потеплеет до +3 градусов

В ближайшие дни в Приморский край придет оттепель – местами температура будет плюсовой, сообщила Приморская гидрометслужба в Telegram-канале. Там отметили, что на погоду повлияет высотная ложбина.

Так, в регионе грядущей ночью столбики термометров покажут от -7 до -24 градусов. Днем температура поднимется до –8…+3 градусов. Так, во Владивостоке прогнозируется переменная облачность, осадков не ожидается. Ночью -8...-10 градусов, днем -1...-3. В Уссурийске и Находке характер погоды будет такой же: ночью похолодает до -20 и -10 градусов, днем потеплеет до 0 и +1 градуса соответственно.

Тем временем сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова рассказала, что после недолгой оттепели в Москву 15 февраля придет похолодание. Она отметила, что в течение суток пройдет снег, а температура воздуха составит минус два — семь градусов.

Ранее ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, что в Саранске и прилегающих областях Средней Волги этой зимой выпало рекордное количество снега. По его словам, метеорологи прогнозируют на этой территории серьезные весенние паводки.