Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
11 февраля 2026 в 17:57

После крепких морозов в российский регион придет оттепель

В Приморье потеплеет до +3 градусов

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В ближайшие дни в Приморский край придет оттепель – местами температура будет плюсовой, сообщила Приморская гидрометслужба в Telegram-канале. Там отметили, что на погоду повлияет высотная ложбина.

Так, в регионе грядущей ночью столбики термометров покажут от -7 до -24 градусов. Днем температура поднимется до –8…+3 градусов. Так, во Владивостоке прогнозируется переменная облачность, осадков не ожидается. Ночью -8...-10 градусов, днем -1...-3. В Уссурийске и Находке характер погоды будет такой же: ночью похолодает до -20 и -10 градусов, днем потеплеет до 0 и +1 градуса соответственно.

Тем временем сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова рассказала, что после недолгой оттепели в Москву 15 февраля придет похолодание. Она отметила, что в течение суток пройдет снег, а температура воздуха составит минус два — семь градусов.

Ранее ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, что в Саранске и прилегающих областях Средней Волги этой зимой выпало рекордное количество снега. По его словам, метеорологи прогнозируют на этой территории серьезные весенние паводки.

погода
Приморский край
оттепель
непогода
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин утвердил новое положение о Главном штабе войск Нацгвардии России
«Очень тяжелая ситуация»: в Раде показали всю глубину демографической ямы
В Раде отключили треть освещения после критики депутата
Богомолова освободили от должности и. о. ректора Школы-студии МХАТ
Больные, голодные, злые: ВСУ терпят крах под Купянском, когда они побегут
Уход из МХАТа, драка с Виторганом, Собчак: как живет Константин Богомолов
На Украине создали новую лазерную систему ПВО
«Политическая постановка»: Бутина об иске к РФ по делу о гибели боевика ВСУ
В ОП ответили, что будет с фронтом к возможным выборам на Украине 15 мая
Апокалиптический пожар на украинском энергообъекте попал на видео
Президент Польши заговорил о переговорах с Путиным
Человек-паук обзавелся новой девушкой
«Рижский хлеб» объявлен экстремистом в России
На невесту фронтмена The Rolling Stones напали в Лондоне
Путин отметил госнаградой раненого миной в Курской области оператора ВГТРК
Дмитриев назвал самого неудачливого политика Европы
В Госдуме высказались об идее запретить въезд в Россию бывшим спортсменам
Звезду «Бумера» обвинили в избиении пенсионера
«Вызывает пневмонию»: раскрыта причина гибели 10 младенцев в Новокузнецке
«Мост в никуда»: одинокая свая в Латвии стала символом расточительства
Дальше
Самое популярное
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 1: кто снял маску 8 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 1: кто снял маску 8 февраля, кого раскрыли

Жена украинского миллиардера покончила с собой в ИВС? Дело Алии Галицкой
Общество

Жена украинского миллиардера покончила с собой в ИВС? Дело Алии Галицкой

Киев оказался на краю катастрофы, ответ за генерала Алексеева: что дальше
Россия

Киев оказался на краю катастрофы, ответ за генерала Алексеева: что дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.