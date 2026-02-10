Зимняя Олимпиада — 2026
10 февраля 2026 в 04:32

Метеорологи предупредили о сильных паводках в одном регионе России

Леус: во всех окрестных регионах Средней Волги ожидаются паводки из-за осадков

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В Саранске и прилегающих областях Средней Волги этой зимой выпало рекордное количество снега, сообщил РИА Новости ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус. По его словам, метеорологи прогнозируют на этой территории серьезные весенние паводки.

Очень много снега выпало в Саранске, это Мордовия, там на сегодняшний день высота снежного покрова составляет 124 сантиметра. И вот все окрестные регионы, вся Средняя Волга, там очень много осадков этой зимой выпало. Наверное, там могут быть сильные паводки, — заявил Леус.

Ранее сообщалось, что в Кемеровской области ожидается сильное половодье весной 2026 года. По словам специалистов Гидрометцентра, из-за аномальных снежных осадков паводок будет сложнее, чем в прошлом году. Аналогичную ситуацию также спрогнозировали в ряде других регионов России.

До этого гидролог Сергей Беднарук предупредил, что весной в Москве может затопить часть прогулочной зоны парка «Зарядье» и Филевскую набережную из-за таяния сугробов. При этом, по его мнению, никаких катастрофических последствий из-за возможных паводков не будет.

