05 февраля 2026 в 09:51

Один регион может оказаться под водой весной 2026 года

В Кемеровской области ожидается сильное половодье весной 2026 года

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В Кемеровской области ожидается сильное половодье весной 2026 года, пишет «Сiбдепо» со ссылкой на Гидрометцентр. По словам специалистов, из-за аномальных снежных осадков паводок будет сложнее, чем в прошлом году.

Прогноз об усилении половодья сделали на основе анализа текущей гидрометеорологической обстановки. По данным синоптиков, превышение максимальных уровней воды на Верхней Оби и ее притоках ожидается не только в Кузбассе, но и в Алтайском крае, Новосибирской и Томской областях. Сильное половодье также спрогнозировали в ряде других регионов России.

Ранее гидролог Сергей Беднарук предупредил, что весной в Москве может затопить часть прогулочной зоны парка «Зарядье» и Филевскую набережную из-за таяния сугробов. При этом, по его мнению, никаких катастрофических последствий из-за возможных паводков не будет.

