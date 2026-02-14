Названы регионы России, куда на следующей неделе придет потепление Синоптик Паршина: на следующей неделе потепление будет в части Сибири и Алтая

В Омской, Томской, Новосибирской и Кемеровской областях, а также в Алтайском крае неделя начнется с ночных морозов в диапазоне от –13 до –18, днем в понедельник — минус 2–7 градусов, рассказала NEWS.ru научный сотрудник Гидрометцентра Людмила Паршина. Она добавила, что затем в ночные часы ожидается от –9 до –14.

При этом во вторник днем местами потеплеет до нуля градусов, в среду также без сильных холодов — от –2 до –7, заверила Паршина. По словам синоптика, осадки ожидаются на юге Западной Сибири в виде снегопадов и дождей со снегом.

В Хакасии, Тыве, Республике Алтай, а также в центре и на юге Красноярского края снегопады и перепады от морозов к потеплениям. Преобладающая температура в понедельник ночью от –16 до –21, днем — от –7 до –12 градусов. В ночь на вторник подморозит до минус 18–23, а днем, наоборот, потеплеет и столбики термометров покажут от –1 до –6. В ночь на среду от –11 до –16, днем — минус 3–8 градусов, — сказала она.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, что погода в День защитника Отечества, 23 февраля, в Москве и Подмосковье будет теплой и пасмурной. Он отметил, что новое потепление придет вслед за сильными морозами.