Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
14 февраля 2026 в 10:50

Названы регионы России, куда на следующей неделе придет потепление

Синоптик Паршина: на следующей неделе потепление будет в части Сибири и Алтая

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В Омской, Томской, Новосибирской и Кемеровской областях, а также в Алтайском крае неделя начнется с ночных морозов в диапазоне от –13 до –18, днем в понедельник — минус 2–7 градусов, рассказала NEWS.ru научный сотрудник Гидрометцентра Людмила Паршина. Она добавила, что затем в ночные часы ожидается от –9 до –14.

При этом во вторник днем местами потеплеет до нуля градусов, в среду также без сильных холодов — от –2 до –7, заверила Паршина. По словам синоптика, осадки ожидаются на юге Западной Сибири в виде снегопадов и дождей со снегом.

В Хакасии, Тыве, Республике Алтай, а также в центре и на юге Красноярского края снегопады и перепады от морозов к потеплениям. Преобладающая температура в понедельник ночью от –16 до –21, днем — от –7 до –12 градусов. В ночь на вторник подморозит до минус 18–23, а днем, наоборот, потеплеет и столбики термометров покажут от –1 до –6. В ночь на среду от –11 до –16, днем — минус 3–8 градусов, — сказала она.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, что погода в День защитника Отечества, 23 февраля, в Москве и Подмосковье будет теплой и пасмурной. Он отметил, что новое потепление придет вслед за сильными морозами.

синоптики
прогнозы
Алтай
Сибирь
потепление
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Недобросовестная конкуренция»: посол обрушился на США за вытеснение России
Рубио нашел корень разногласий США с Европой
Назван ущерб в деле о хищении у «Калашникова»
Испанский беженец рассказал о непреодолимой тяге европейцев к России
«Косить бесполезно»: биолог раскрыла главную опасность клена и борщевика
Британия и страны ЕС обсудили стратегию в отношении «теневого флота»
Роспотребнадзор устранил «онлайн-угрозу» здоровью россиян
Два тела нашли в тульской квартире
«Герани» выключили свет в Николаеве: удары по Украине 14 февраля
Россиян начали вынуждать отказываться от гражданства ради выживания
Эксперт раскрыл, почему школа не может требовать деньги с родителей
В Госдуме назвали роль Киева в переговорах о мирном урегулировании
«Бесполезно надеяться»: на Западе раскрыли истинные мотивы Зеленского
Названы регионы России, куда на следующей неделе придет потепление
Белый дом опубликовал валентинки с Гренландией, Мадуро и мигрантами
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 14 февраля: где сбои в РФ
Названа причина взрывного роста цена на капибар в России
Победителя «Танцев со звездами» выпустили из СИЗО
В Госдуме заинтересовались влиянием видеоигр на детей
Медики сами оказались в больнице после страшного ДТП
Дальше
Самое популярное
Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев
Культура

Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев

Наступление ВС РФ на Харьков 12 февраля: куча трупов, гибель автоколонны
Россия

Наступление ВС РФ на Харьков 12 февраля: куча трупов, гибель автоколонны

Нейросеть взломала код Нострадамуса: что он предсказал России на 2027 год
Общество

Нейросеть взломала код Нострадамуса: что он предсказал России на 2027 год

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.