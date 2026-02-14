Зимняя Олимпиада — 2026
14 февраля 2026 в 09:50

Синоптик раскрыла, придет ли весна в Центральную Россию на следующей неделе

Синоптик Паршина: на следующей неделе в Центральной России будут морозы

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
На севере Центрального федерального округа в ночь на понедельник, 16 февраля, столбики термометров опустятся до минус 13–19 градусов, днем ожидается от –8 до –14, рассказала NEWS.ru научный сотрудник Гидрометцентра Людмила Паршина. Во вторник и среду днем будет от –7 до –12, по ночам до –18, в ночь на 18 февраля похолодает до минус 15–20 градусов, добавила она.

В понедельник в Смоленской области сильный снег, метель и гололедица. Снегопады на протяжении рабочей недели также ожидаются в Ивановской, Тверской, Ярославской, Костромской и Владимирской областях, — предупредила Паршина.

На юге ЦФО в ночь на понедельник будет от –5 до –10, днем — от –2 до –7 градусов, подчеркнула синоптик. Здесь 16 февраля ожидаются сильные осадки. Наиболее интенсивный снег с метелями с снежными заносами прогнозируется в Липецкой, Брянской, Орловской, Тамбовской, Курской и Тульской областях. В Воронежской и Белгородской областях возможен мокрый снег, также с заносами и метелями. В последующие дни также ожидаются снегопады, резюмировала Паршина.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, что погода в День защитника Отечества, 23 февраля, в Москве и Подмосковье будет теплой и пасмурной. Он отметил, что новое потепление придет вслед за сильными морозами.

