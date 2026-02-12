Трамп озвучил позицию США по поводу дальнейших переговоров с Ираном Трамп: США настаивают на переговорах с Ираном

Вашингтон уверен в необходимости продолжения переговоров с Тегераном, заявил президент США Дональд Трамп в Truth Social. По его словам, это необходимо, чтобы оценить возможность заключения сделки по ядерной программе.

Я только что завершил встречу с премьер-министром Израиля [Биньямином] Нетаньяху и его представителями. Мы не достигли каких-либо конкретных результатов, за исключением того, что я настоял на том, что переговоры с Ираном должны продолжаться, чтобы выяснить, возможно ли достижение сделки, — констатировал он.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил о вероятном скором ударе США по Ирану. Он подчеркнул, что считает такую перспективу неизбежной.

До этого Трамп отметил, что отдал приказ уничтожить Иран в случае, если с ним что-либо произойдет. Таким образом он прокомментировал информацию о возможных угрозах со стороны иранских властей.

В свою очередь премьер-министр Израиля сделал предупреждение Ирану. Он информировал о готовности применить силу невиданного ранее масштаба в случае военного нападения со стороны Тегерана. Нетаньяху подчеркнул, что любая агрессия будет иметь необратимые последствия для самого Ирана.