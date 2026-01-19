Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
19 января 2026 в 23:21

В Израиле пригрозили Ирану беспрецедентным ответом на атаки

Нетаньяху: Израиль ответит с беспрецедентной силой на возможную атаку Ирана

Иран Иран Фото: IMAGO/Alon David/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху предупредил Иран о жестких последствиях в случае военного нападения. Выступая в Кнессете, он заявил о готовности применить силу «невиданного ранее масштаба», сообщает гостелерадиокомпания Kan.

Нетаньяху подчеркнул, что любая агрессия со стороны Тегерана будет иметь необратимые последствия для самого Ирана. Конфликт между государствами уже переживал фазу открытой эскалации летом 2025 года, когда обмен ударами вовлек в противостояние и США.

Если Иран совершит ошибку и нападет на нас, Израиль, мы будем действовать с невиданной ранее силой, — уточнил политик.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что власти Ирана должны разрешить возникший кризис путем диалога и дипломатии. Он назвал этот период «полный ловушек», у которого есть единственное и «принципиальное решение». Эрдоган добавил, что Анкара будет противостоять любым попыткам, которые могут привести регион к хаосу.

До этого президент США Дональд Трамп публично обратился к американцам и гражданам союзных стран, которые в данный момент находятся в Иране. Он рекомендовал им срочно покинуть территорию государства на фоне массовых протестов, которые хоть и стали менее интенсивными, но сохраняют критический характер.

Иран
Израиль
угрозы
Беньямин Нетаньяху
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 20 января 2026 года
Солнечная супервспышка обрушила на Землю плазменный шторм
Морозы подняли в Финляндии спрос на жизненно важный ресурс
Миротворец с ружьем в руках: почему Арафат стал главным символом Палестины
Уникального мужчину без пульса вскоре выпишут из больницы
Один из европейских лидеров уже определился по членству в Совете мира Трампа
Умер Валентино Гаравани: биография основателя модного дома Valentino
Зрители не узнали обросшего и сменившего имидж Галкина
В Узбекистане отец убил младенца носком
Приметы 20 января — Иван Бражный: конец Святок и «запивание зла»
Ей и без мужа хорошо! Волочковой — 50: самые яркие фото примы за 25 лет
«У меня зависимость»: Волочкова о конфликте с родными, эмиграции, пенсии
Европа намерена откорректировать «трамповский» устав Совета мира
Генпрокуратура РФ выявила в рыбных компаниях иностранный контроль
Дерипаска предложил вариант защиты Гренландии
Силы ПВО перехватили 47 украинских дронов за три часа
В Израиле пригрозили Ирану беспрецедентным ответом на атаки
Расшифрован секретный смысл заявлений участников ВЭФ
Насколько подешевеет доставка, когда курьеров заменят роботы
В Италии раскрыли дату и место похорон легендарного модельера
Дальше
Самое популярное
Шурпа из говядины: ароматное блюдо с восточным колоритом
Семья и жизнь

Шурпа из говядины: ароматное блюдо с восточным колоритом

Готовим настоящий вак беляш: классика татарской кухни, рецепт, секреты
Семья и жизнь

Готовим настоящий вак беляш: классика татарской кухни, рецепт, секреты

Рецепт картофеля с мясом по-французски: оригинальное блюдо на ужин
Семья и жизнь

Рецепт картофеля с мясом по-французски: оригинальное блюдо на ужин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.