В Израиле пригрозили Ирану беспрецедентным ответом на атаки Нетаньяху: Израиль ответит с беспрецедентной силой на возможную атаку Ирана

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху предупредил Иран о жестких последствиях в случае военного нападения. Выступая в Кнессете, он заявил о готовности применить силу «невиданного ранее масштаба», сообщает гостелерадиокомпания Kan.

Нетаньяху подчеркнул, что любая агрессия со стороны Тегерана будет иметь необратимые последствия для самого Ирана. Конфликт между государствами уже переживал фазу открытой эскалации летом 2025 года, когда обмен ударами вовлек в противостояние и США.

Если Иран совершит ошибку и нападет на нас, Израиль, мы будем действовать с невиданной ранее силой, — уточнил политик.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что власти Ирана должны разрешить возникший кризис путем диалога и дипломатии. Он назвал этот период «полный ловушек», у которого есть единственное и «принципиальное решение». Эрдоган добавил, что Анкара будет противостоять любым попыткам, которые могут привести регион к хаосу.

До этого президент США Дональд Трамп публично обратился к американцам и гражданам союзных стран, которые в данный момент находятся в Иране. Он рекомендовал им срочно покинуть территорию государства на фоне массовых протестов, которые хоть и стали менее интенсивными, но сохраняют критический характер.