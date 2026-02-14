Зимняя Олимпиада — 2026
Российские войска парализовали логистику ВСУ

Минобороны: ВС России нанесли удары по транспортной инфраструктуре ВСУ

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
Российские войска за сутки поразили объекты энергетической и транспортной инфраструктуры, склады боеприпасов и пункты дислокации формирований ВСУ в 154 районах, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. Удары наносились оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией.

Нанесено поражение объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, центральной базе ракетно-артиллерийского вооружения, местам хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 154-х районах, — говорится в сообщении министерства.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что российские военные за минувшие сутки нанесли массированный удар по ключевым объектам военной и обеспечивающей инфраструктуры Украины. Целями атаки стали военный аэродром, предприятия топливно-энергетического комплекса и транспортные узлы, задействованные в интересах ВСУ.

