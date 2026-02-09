Минобороны РФ сообщило о поражении военного аэродрома и объектов ВСУ

Минобороны РФ сообщило о поражении военного аэродрома и объектов ВСУ

Вооруженные силы РФ за минувшие сутки нанесли массированный удар по ключевым объектам военной и обеспечивающей инфраструктуры Украины, сообщили в Минобороны РФ. Целями атаки стали военный аэродром, а также предприятия топливно-энергетического комплекса и транспортные узлы, задействованные в интересах ВСУ.

Нанесено поражение инфраструктуре военного аэродрома, объектам топливно-энергетического комплекса и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, — информировали в ведомстве.

Под огонь попали места временного размещения украинских подразделений и иностранных наемников в 142 различных районах.

Ранее стало известно, что в результате удара по военной авиабазе в городе Васильков Киевской области уничтожены зенитно-ракетный комплекс Patriot, два военных самолета и пункт подготовки пилотов. Как сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, на территории объекта произошли взрывы и возник пожар. Минобороны России эту информацию не комментировало.