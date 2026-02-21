Зимняя Олимпиада — 2026
Любительница пешего туризма внезапно родила, пройдя 2,4 тыс. км

NDN: не знавшая о беременности китаянка прошла пешком 2,4 тыс. км и родила сына

Фото: Sergey Voronin/Russian Look/Global Look Press
Жительница Китая совершила изнурительный 139-дневный поход, преодолев 2400 километров, и только в больнице узнала, что все это время была беременна, пишет Need To Know. 30-летняя женщина отправилась в одиночное путешествие из города Хами в провинции Хэнань, даже не подозревая о своем положении.

Во время маршрута женщина пересекала пустыни, поднималась в горы и попадала под ливни, а любые изменения в самочувствии списывала на усталость и погодные условия. После окончания путешествия она почувствовала сильное недомогание и обратилась к врачам с жалобами на простуду, однако медики диагностировали у нее начавшуюся родовую деятельность. В результате на свет появился здоровый мальчик весом 2,5 килограмма, несмотря то, что роды произошли на восьмом месяце.

Ее муж был так же шокирован беременностью, как и его жена. Выяснилось, что у китаянки диагностировано заболевание, которое часто вызывает нерегулярный цикл. На протяжении всего срока у нее не наблюдалось типичных симптомов беременности: ни токсикоза, ни отеков.

Ранее стало известно, что молодая жительница Великобритании попала в больницу с подозрением на аппендицит, но неожиданно родила через 45 минут. 21-летняя Деми-Ли Сефтон даже не подозревала о своей беременности. Как выяснилось позже, ребенок развивался в особом положении, в связи с чем у британки не было заметного живота.

Китай
туризм
роды
женщины
