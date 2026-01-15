Атака США на Венесуэлу
15 января 2026 в 18:01

Женщина попала в больницу с подозрением на аппендицит, но внезапно родила

В Британии женщина с подозрением на аппендицит родила через 45 минут

Скорая помощь Великобритании Скорая помощь Великобритании Фото: Shutterstock/FOTODOM
Молодая жительница Великобритании попала в больницу с подозрением на аппендицит, но неожиданно родила через 45 минут, сообщает газета Daily Mirror. По ее информации, 21-летняя Деми-Ли Сефтон даже не подозревала о своей беременности. Как выяснилось позже, ребенок развивался в особом положении, в связи с чем у британки не было заметного живота.

Молодая женщина обратилась в больницу с подозрением на аппендицит и, к ее удивлению, родила через 45 минут, — говорится в публикации.

Уточняется, что парень девушки Брэд Баррингтон не сразу поверил, что стал отцом. Пара не планировала заводить детей до того, как они обзаведутся собственным жильем. При этом на протяжении всей беременности у Сефтон были регулярные кровотечения, которые она приняла за менструацию.

Ранее в китайской уездной народной больнице Сюйи в провинции Цзянсу акушерка по ошибке отрезала палец новорожденному. Ребенок появился на свет во время плановой операции, случайная ампутация произошла при перерезании пуповины.

Британия
Великобритания
роды
новорожденные
беременные
дети
младенцы
