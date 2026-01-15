Женщина попала в больницу с подозрением на аппендицит, но внезапно родила

Женщина попала в больницу с подозрением на аппендицит, но внезапно родила В Британии женщина с подозрением на аппендицит родила через 45 минут

Молодая жительница Великобритании попала в больницу с подозрением на аппендицит, но неожиданно родила через 45 минут, сообщает газета Daily Mirror. По ее информации, 21-летняя Деми-Ли Сефтон даже не подозревала о своей беременности. Как выяснилось позже, ребенок развивался в особом положении, в связи с чем у британки не было заметного живота.

Уточняется, что парень девушки Брэд Баррингтон не сразу поверил, что стал отцом. Пара не планировала заводить детей до того, как они обзаведутся собственным жильем. При этом на протяжении всей беременности у Сефтон были регулярные кровотечения, которые она приняла за менструацию.

