15 января 2026 в 15:37

Новорожденный лишился пальца из-за грубой ошибки акушерки

В Китае акушерка вместо пуповины отрезала палец ребенка

Фото: Cfoto/Keystone Press Agency/Global Look Press
В китайской больнице уездной народной больнице Сюйи в провинции Цзянсу акушерка по ошибке отрезала палец новорожденному, сообщается в издании South China Morning Post. По информации портала, ребенок появился на свет во время плановой операции, случайная ампутация произошла при перерезании пуповины.

Отцу младенца сообщили о случившемся спустя два часа после родов — акушерка случайно отрезала средний палец на левой руке. По информации издания, позже ребенка перевели в Народную больницу № 9 города Уси для реплантации пальца.

Семья новорожденного сообщила, что акушерка признала свою вину — ребенок во время перерезания пуповины неожиданно привел пальцы в движение. Грозит ли медику наказание, не уточнялось.

Ранее в бразильском городе Нерополис был зафиксирован необычный медицинский случай — новорожденный ребенок появился на свет, сжимая в руке внутриматочную спираль. Инцидент произошел в одной из местных клиник, а фотография младенца с контрацептивом быстро распространилась в социальных сетях. Мать ребенка, Араужо де Оливейра, использовала внутриматочную спираль примерно два года перед наступлением беременности

