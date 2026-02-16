Зимняя Олимпиада — 2026
Американцы потопили свой корабль в качестве предупреждения России

19FortyFive: ВМС США предупреждают РФ и проводят учения по потоплению кораблей

Фото: marine_corps/Canon 5D/Global Look Press
Военно-морские силы США проводят учения с отработкой потопления кораблей, чтобы, по мнению журналистов, таким образом отправить предупреждение России и Китаю, пишет 19FortyFive. Как сообщает источник, в июне 2024 года в акватории Тихого океана военные отправили на дно десантный транспорт-док USS Cleveland, который находился на службе свыше 40 лет.

Военно-морской флот извлекает много уроков из этих учений. Моряки собирают данные о том, какие повреждения может выдержать корпус, прежде чем затонет на дне океана, — говорится в материале.

Ранее американские военные захватили судно Veronica III, которое перевозило нефть из Ирана в обход санкций. В Пентагоне уточнили, что операция по абордажу прошла без происшествий. По данным ведомства, судно пыталось скрыться, однако американские военные отслеживали его маршрут на протяжении тысяч миль.

До этого вернувшийся в Крым член экипажа танкер «Маринера» Максим Карпенко рассказал, что американские и британские военные захватили судно после 17-дневного преследования в Северной Атлантике. По его словам, когда танкер окружили три военных корабля и девять вертолетов, на борт высадилась американцы и британцы.

