01 февраля 2026 в 11:39

Член экипажа «Маринеры» раскрыл подробности захвата танкера

Моряк Карпенко заявил о штурме «Маринеры» американским и британским десантом

Американские и британские военные захватили танкер «Маринера» после 17-дневного преследования в Северной Атлантике, сообщил вернувшийся в Крым член экипажа Максим Карпенко в комментарии РИА Новости. По его словам, когда судно было окружено тремя военными кораблями и девятью вертолетами, на борт высадилась совместная группа США и Великобритании.

Мы от них шли где-то 17 дней. <...> Они то подходили, то отдалялись, сигналили, маневры были разные. <...> Нас окружила куча вертолетов, их, по-моему, девять было, и высадились американцы с британцами и захватили нас, — сказал моряк.

Ранее главный прокурор Шотландии Рут Чартерис сообщила, что Соединенные Штаты нарушили судебный запрет и тайно вывезли из Великобритании капитана задержанного танкера «Маринера» Автандила Каландадзе и его первого помощника. Адвокат Аамер Анвар, представляющий супругу капитана, заявил, что их «схватили и вывезли под покровом темноты».

Кроме того, первый заместитель председателя комитета по международным делам Алексей Чепа сообщил, что утверждения США о якобы маскировке танкера «Маринера» под российский для ухода от санкций могли возникнуть из-за неразберихи в документах. Он отметил, что в условиях множества ограничений могло образоваться много версий сопроводительных бумаг, однако ситуация требует разъяснений.

