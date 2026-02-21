Российский генерал признал вину в мошенничестве при госзакупках Обвиняемый в мошенничестве генерал Кувшинов полностью признал вину

Бывший начальник 9-го лечебно-диагностического центра Минобороны генерал-майор Константин Кувшинов, обвиняемый в многомиллионных хищениях при закупках медоборудования, пошел на сделку со следствием. В Хамовнический суд Москвы поступило представление прокурора о рассмотрении его дела в особом порядке, пишет РИА Новости.

В суд по делу Кувшинова поступило представление прокурора об особом порядке принятия судебного решения при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве, — говорится в судебных материалах.

Генерал полностью признал свою вину и дал показания на других фигурантов резонансного уголовного дела. Кувшинов был переведен из СИЗО под домашний арест, что часто предшествует заключению досудебного соглашения.

По версии следствия, в 2022 году 9-й ЛДЦ заключил контракты с компаниями «Дельрус» и «ТДА-Сервис» на поставку оборудования на сумму свыше 100 млн рублей. Кувшинов вступил в сговор с коммерсантами, завысившими стоимость, в результате чего было похищено более 57 млн рублей.

Вместе с генералом по делу проходят его заместитель Ирина Кирсанова, представители компаний-поставщиков Александр Хоцин (под домашним арестом) и Игорь Игнатов, а также предприниматель Владимир Богданов, у которого при обыске нашли нелегальное оружие. Заключение соглашения гарантирует Кувшинову наказание не более половины максимального срока, который грозил ему по нескольким тяжким статьям.

Ранее Ленинский районный суд Курска продлил арест бывшему губернатору региона Алексею Смирнову, обвиняемому в хищении более 1 млрд рублей при строительстве фортификационных сооружений в приграничье. Он проведет под стражей еще три месяца.