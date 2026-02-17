Обвиняемому в хищении более 1 млрд рублей экс-губернатору продлили арест Суд продлил на три месяца арест экс-губернатору Курской области Алексею Смирнову

Ленинский районный суд Курска продлил арест бывшему губернатору региона Алексею Смирнову, обвиняемому в хищении более 1 млрд рублей при строительстве фортификационных сооружений в приграничье, сообщили в пресс-службе судов региона. Он проведет под стражей еще три месяца.

17 февраля 2026 г. суд рассмотрел вопрос о мере пресечения Смирнова А.Б., продлив последнему заключение под стражей. По заявленному ходатайству о смене территориальной подсудности суд направляет материалы уголовного дела в судебную коллегию Первого кассационного суда общей юрисдикции для разрешения, — сообщили в пресс-службе.

Смирнова и его бывшего первого заместителя Алексея Дедова задержали в апреле 2025 года. Изначально им вменялась особо крупная растрата (ч. 4 ст. 160 УК РФ), теперь обвинение переквалифицировали на мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Ущерб оценивается в 1 млрд рублей.

Также Смирнова обвинили в получении взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ). В рамках досудебного соглашения о сотрудничестве он признался в получении 30 млн рублей от подрядчиков. По данным следствия, эти средства были «откатами» по контрактам на строительство линии обороны.

Ранее защита Смирнова попросила суд провести процесс в закрытом режиме. Экс-чиновник поддержал ходатайство адвоката. В случае удовлетворения прошения журналисты не будут допущены к заседаниям в рамках судебного процесса.