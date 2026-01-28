США ослушались судебного запрета в деле о танкере «Маринера» США вопреки судебному запрету вывезли из Шотландии капитана «Маринеры»

Соединенные Штаты нарушили судебный запрет и вывезли из Великобритании капитана захваченного танкера «Маринера» Автандила Каландадзе и его первого помощника, сообщила Sky News главный прокурор Шотландии Рут Чартерис. Адвокат Дзадзамы Аамер Анвар заявил, что капитан и помощник «схвачены и вывезены под покровом темноты».

Капитан и первый помощник капитана находятся на борту судна береговой охраны США «Манро» и покинули территориальные воды Соединенного Королевства, — уточнила прокурор.

По информации журналистов, в понедельник, 26 января, в Эдинбургский суд было направлено ходатайство о запрете вывоза судна и его экипажа за пределы Соединенного Королевства. Но во вторник, 27 января, его отозвали — выяснилось, что капитан и первый помощник уже покинули территориальные воды Великобритании.

Ранее российское генконсульство потребовало обеспечить консульский доступ к морякам танкера «Маринера». В заявлении говорилось, что российская сторона продолжит принимать все правовые меры для получения данных о местоположении и состоянии здоровья моряков.