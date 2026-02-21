Зимняя Олимпиада — 2026
21 февраля 2026 в 20:23

«Предотвратить утечку»: появились детали задержания принца Эндрю

Полиция отключила IT-систему графства Норфолк перед задержанием принца Эндрю

Принц Эндрю Принц Эндрю Фото: Picture by i-Images/Pool/Global Look Press
Правоохранителям пришлось отключить IT-систему полиции графства Норфолк перед задержанием принца Эндрю, передает Mirror. Беспрецедентные меры безопасности вводились в целях предотвращения утечки информации.

Полиция Норфолка отключила внутреннюю IT-систему по всему графству, чтобы заблаговременно предотвратить утечку информации об этом историческом задержании, — сказано в материале.

Кроме того, большинству сотрудников следственного центра полиции Эйлшема в день операции приказали не выходить на работу. По данным источников, персонал получил указания за несколько дней до ареста. По предварительной информации, многие работники не знали подробностей поимки члена королевской семьи, но им все же намекнули, что в участок этапируют «известную личность».

Ранее сообщалось о задержании принца Эндрю по делу американского финансиста Джеффри Эпштейна. Визит правоохранителей совпал с днем рождения члена королевской семьи, которому в этом году исполняется 66 лет.

Позже появилась информация, что брат короля Карла III вышел на свободу после 12 часов задержания. В полиции подтвердили задержание мужчины старше 60 лет из Норфолка по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями, но его имя не назвали.

Великобритания
Принц Эндрю
королевская семья
Карл III
