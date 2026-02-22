Зимняя Олимпиада — 2026
Боец ВСУ вернулся из плена в обчищенное матерью жилье

ТАСС: мать находившегося в плену бойца ВСУ ограбила своего сына за три года

В Ровненской области Украины боец ВСУ подал в суд на собственную мать. Мужчина находился в плену более трех лет, а по возвращении обнаружил, что его собственные деньги исчезли, как и прописка в квартире, сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

Подписавший контракт еще до начала спецоперации 22-летний Дмитрий попал в плен в первые дни конфликта. Все это время он находился в неволе, а когда вернулся, выяснилось, что с его банковской карты пропали 4 млн гривен (около 7 млн рублей). Средства, как утверждается, присвоила мать, которая также выписала сына из жилья без его ведома.

Мирно разрешить конфликт с матерью не удалось — теперь Дмитрий судится с собственной матерью и требует от нее вернуть деньги. У вернувшегося из плена молодого нациста после проведенных в плену нескольких лет хватило ума снова вернуться на передовую, — добавили силовики.

Ранее замкомандира по боевой подготовке 8-й разведывательно-штурмовой бригады (РШБр) ДК ВС Южной группировки войск с позывным Шали рассказал, что среди пленных штурмовиков ВСУ встречаются «недобойцы», отправленные на линию соприкосновения за употребление алкоголя. Он уточнил, что украинские военные провели в окопах два месяца.

