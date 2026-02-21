Американская сторона инициировала закрытые переговоры, касающиеся возобновления прокачки газа по системе «Северный поток», пишет немецкое издание Berliner Zeitung. Вашингтон предлагает не просто вернуть российское топливо на европейский рынок, но и взять управление газопроводами в свои руки.
В случае реализации этого сценария Соединенные Штаты получат полный контроль над стратегическим энергетическим маршрутом Европы. Источники издания указывают, что Евросоюз может утратить последние элементы энергетической независимости, а европейские политики окажутся исключены из реального процесса принятия решений по газовому вопросу. Депутат Европарламента Фабио де Мази, представляющий партию «Союз Сары Вагенкнехт», заявил, что нынешнее руководство ЕС является самым недальновидным в истории.
Теперь мы наблюдаем, как <...> мы оказываемся в зависимости от американского энергетического картеля! — заявил политик.
Ранее стало известно, что ЦРУ якобы было в курсе планов диверсантов, которые подорвали «Северный поток» и «Северный поток — 2». По словам инсайдеров, в 2022 году прошла встреча сотрудников внешней разведки ЦРУ и украинских специалистов по диверсионным операциям. Источники уточнили, что стороны обменялись техническими деталями теракта.