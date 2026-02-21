Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
21 февраля 2026 в 23:08

В Берлине узнали о больших планах США на «Северные потоки»

BZ: США хотят перезапустить «Северные потоки» под своим управлением

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Американская сторона инициировала закрытые переговоры, касающиеся возобновления прокачки газа по системе «Северный поток», пишет немецкое издание Berliner Zeitung. Вашингтон предлагает не просто вернуть российское топливо на европейский рынок, но и взять управление газопроводами в свои руки.

В случае реализации этого сценария Соединенные Штаты получат полный контроль над стратегическим энергетическим маршрутом Европы. Источники издания указывают, что Евросоюз может утратить последние элементы энергетической независимости, а европейские политики окажутся исключены из реального процесса принятия решений по газовому вопросу. Депутат Европарламента Фабио де Мази, представляющий партию «Союз Сары Вагенкнехт», заявил, что нынешнее руководство ЕС является самым недальновидным в истории.

Теперь мы наблюдаем, как <...> мы оказываемся в зависимости от американского энергетического картеля! — заявил политик.

Ранее стало известно, что ЦРУ якобы было в курсе планов диверсантов, которые подорвали «Северный поток» и «Северный поток — 2». По словам инсайдеров, в 2022 году прошла встреча сотрудников внешней разведки ЦРУ и украинских специалистов по диверсионным операциям. Источники уточнили, что стороны обменялись техническими деталями теракта.

США
Северные потоки
Европа
переговоры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Правительство РФ уточнило условия аннулирования ВНЖ для мигрантов
В Берлине узнали о больших планах США на «Северные потоки»
Трамп указал на экологическую катастрофу в Вашингтоне
Раскрыта баснословная сумма, потраченная Польшей на украинских беженцев
Западная коалиция уходит с крупнейшей сирийской военной базы
Страшное ДТП унесло жизни полицейских на западе Марокко
Российский генерал признал вину в мошенничестве при госзакупках
Вооруженные люди напали на бойцов нацбатальона «Айдар»
Названа причина смерти участницы «Бурановских бабушек»
Полиция устроила погоню за голым угонщиком машины скорой помощи в США
Россияне больше часа жгли сердце размером с девятиэтажку
Следователи допросили единственного выжившего в трагедии на Байкале
Учителя со стажем в 23 года арестовали по делу о педофилии
В России развеяли слухи о запрете на оказание медпомощи в Индии
«В два раза»: одной категории россиян повысят пенсии с 1 марта
Кустурица пожаловался на нехватку российских телеканалов в Сербии
Россиян предупредили о смене условий обслуживания банковских карт
Когда в Москве растает снег и придет весна? Прогнозы синоптиков
Россиян предупредили о длинных очередях на границе с Эстонией
Непотушенная сигарета унесла жизни пятерых человек
Дальше
Самое популярное
Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова
Спорт

Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова

Метровые «факелы горят» 4 месяца: многолетник-экзот для сада. Выглядит как настоящий арт-объект
Общество

Метровые «факелы горят» 4 месяца: многолетник-экзот для сада. Выглядит как настоящий арт-объект

Флоксы больше не сажаю: нашла другой многолетник — цветет все лето, не выгорает на солнце и не требует танцев с бубном
Общество

Флоксы больше не сажаю: нашла другой многолетник — цветет все лето, не выгорает на солнце и не требует танцев с бубном

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.