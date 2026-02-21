В Берлине узнали о больших планах США на «Северные потоки»

Американская сторона инициировала закрытые переговоры, касающиеся возобновления прокачки газа по системе «Северный поток», пишет немецкое издание Berliner Zeitung. Вашингтон предлагает не просто вернуть российское топливо на европейский рынок, но и взять управление газопроводами в свои руки.

В случае реализации этого сценария Соединенные Штаты получат полный контроль над стратегическим энергетическим маршрутом Европы. Источники издания указывают, что Евросоюз может утратить последние элементы энергетической независимости, а европейские политики окажутся исключены из реального процесса принятия решений по газовому вопросу. Депутат Европарламента Фабио де Мази, представляющий партию «Союз Сары Вагенкнехт», заявил, что нынешнее руководство ЕС является самым недальновидным в истории.

Теперь мы наблюдаем, как <...> мы оказываемся в зависимости от американского энергетического картеля! — заявил политик.

Ранее стало известно, что ЦРУ якобы было в курсе планов диверсантов, которые подорвали «Северный поток» и «Северный поток — 2». По словам инсайдеров, в 2022 году прошла встреча сотрудников внешней разведки ЦРУ и украинских специалистов по диверсионным операциям. Источники уточнили, что стороны обменялись техническими деталями теракта.