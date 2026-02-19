В Германии узнали о встрече ЦРУ с диверсантами перед подрывом «Севпотоков»

Центральное разведывательное управление США было якобы осведомлено на ранней стадии о планах диверсантов, которые подорвали «Северный поток» и «Северный поток — 2», сообщает Der Spiegel со ссылкой на источники. Согласно их версии, американские агенты обсудили планы подрывов трубопроводов с исполнителями, выступив как «сочувствующие слушатели».

По словам информаторов, весной 2022 года в киевском районе Подол встретились сотрудники внешней разведки ЦРУ и украинские специалисты по диверсионным операциям. Это, как утверждает издание, оказался круг доверенных лиц, знакомых друг с другом много лет.

Источники уточнили, что стороны в том числе обменялись техническими деталями диверсионной операции. При этом официальный представитель ЦРУ назвал эти сведения «полностью и абсолютно ложными».

Ранее сообщалось, что операция по подрыву «Севпотоков» была одобрена бывшим главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным. При этом утверждается, что президент Украины Владимир Зеленский и его офис якобы не были проинформированы о готовящейся диверсии и не давали на нее согласия.

До этого посол России в Берлине Сергей Нечаев заявил, что предпосылок к объективному расследованию по «Северным потокам» в Германии не наблюдается. По его словам, с момента теракта прошло три с половиной года, но следствие до сих пор «топчется на месте».