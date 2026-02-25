Поставки российской нефти в Венгрию по трубопроводу «Дружба» сейчас блокируют на Украине те же люди, которые в 2022 году организовали теракт на газопроводах «Северный поток», заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто на встрече с гражданами в городе Кишкунлацхаз. По его словам, это недопустимо, передает агентство MTI.

И вновь те же люди, которые взорвали газопровод «Северный поток», сегодня блокируют транспортировку сырья по нефтепроводу «Дружба». Мы не должны этого допускать, — сказал Сийярто.

Глава МИД Венгрии назвал позором тот факт, что расследование диверсии на «Северных потоках» до сих пор не доведено до конца в странах Евросоюза. По его мнению, некоторые европейские лидеры не только закрывают на это глаза, но и «чествуют преступников как героев». Сийярто подчеркнул, что необходимо защищать трубопроводы, обеспечивающие поставки нефти и газа в Венгрию, от угрозы нападения.

Ранее Сийярто рассказал, что Венгрия заблокировала 20-й пакет антироссийских санкций и кредит Украине на €90 млрд из-за остановки транзита нефти по «Дружбе». Он назвал действия Киева шантажом и подчеркнул, что Будапешт не потерпит угроз своей энергобезопасности.