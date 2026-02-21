Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
21 февраля 2026 в 15:49

Азаров поставил точку в споре о причастности США к подрыву «СП»

Азаров допустил, что США приложили руку к подрыву «Северных потоков»

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Статья в журнале Der Spiegel, в которой говорится, что украинские диверсанты рассчитывали на выплаты от американских спецслужб, фактически подтвердила, что США знали о подрыве на «Северных потоках» и, возможно, даже участвовали в теракте, заявил ТАСС бывший украинский премьер-министр Николай Азаров. По его словам, американская разведка просто не могла упустить из виду подготовительные мероприятия и реализацию операции.

Я с момента взрыва на «Северных потоках» не сомневался в том, что Центральное разведывательное управление Соединенных Штатов и, скорее всего, руководство Соединенных Штатов не просто владело информацией, но, скорее всего, организовывало и участвовало в подрыве. По сути дела, американцы сейчас вот в лице публикации Spiegel сознались в том, что все это им было известно, — сообщил Азаров.

Ранее стало известно, что ЦРУ якобы было в курсе планов диверсантов, которые подорвали «Северный поток» и «Северный поток — 2». По словам инсайдеров, в 2022 году прошла встреча сотрудников внешней разведки ЦРУ и украинских специалистов по диверсионным операциям. Источники уточнили, что стороны обменялись техническими деталями теракта.

До этого бывший депутат Верховной рады Игорь Марков выразил мнение, что президент Украины Владимир Зеленский отдал приказ экс-главкому ВСУ Валерию Залужному подорвать «Северный поток». По его словам, высокопоставленные военачальники действуют только после команды высшего политического руководства страны.

Северные потоки
теракты
США
Николай Азаров
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Подмосковье ищут необычного гардеробщика с зарплатой до 290 тыс. рублей
Скандал в «Туполеве»: хищения, арест экс-директора и другие подробности
Зубастого любимца детей отправили на костер в российском регионе
Фицо объяснил зловредность в поведении Зеленского
Бегство от клещей и пытки ВСУ: новости СВО к вечеру 21 февраля
Метеоролог назвал три погодных фактора, которые убивают ВСУ
Ледовая блокада Балтики ударила по Германии
Дмитриев одним ИИ-видео пошутил об экс-принце Эндрю
Угроза атаки ВСУ испортила жителям Воткинска Масленицу
Композитор Пугачевой и Леонтьева решился на отчаянный шаг
Похититель унитазных сидений завелся в Екатеринбурге
Наушники популярных брендов оказались «тихими убийцами»
На Запорожской АЭС могут ввести режим тишины
Военный Шали назвал «нетрезвыми недобойцами» плененных штурмовиков ВСУ
В США узнали о создании в Китае ядерного оружия нового поколения
«Это цирк»: Большунов раскритиковал уровень конкуренции на Олимпиаде
«Убит, уничтожен»: Коростелев о своем состоянии после Олимпиады
Криминальный мир Украины попал под удар на острове Бали
Более 70 тигров умерли в зоопарке за несколько недель
Снежный шторм накрыл Урал
Дальше
Самое популярное
Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова
Спорт

Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова

Метровые «факелы горят» 4 месяца: многолетник-экзот для сада. Выглядит как настоящий арт-объект
Общество

Метровые «факелы горят» 4 месяца: многолетник-экзот для сада. Выглядит как настоящий арт-объект

Кого нельзя заселять в квартиру: черный список арендаторов
Семья и жизнь

Кого нельзя заселять в квартиру: черный список арендаторов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.