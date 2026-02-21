Азаров поставил точку в споре о причастности США к подрыву «СП» Азаров допустил, что США приложили руку к подрыву «Северных потоков»

Статья в журнале Der Spiegel, в которой говорится, что украинские диверсанты рассчитывали на выплаты от американских спецслужб, фактически подтвердила, что США знали о подрыве на «Северных потоках» и, возможно, даже участвовали в теракте, заявил ТАСС бывший украинский премьер-министр Николай Азаров. По его словам, американская разведка просто не могла упустить из виду подготовительные мероприятия и реализацию операции.

Я с момента взрыва на «Северных потоках» не сомневался в том, что Центральное разведывательное управление Соединенных Штатов и, скорее всего, руководство Соединенных Штатов не просто владело информацией, но, скорее всего, организовывало и участвовало в подрыве. По сути дела, американцы сейчас вот в лице публикации Spiegel сознались в том, что все это им было известно, — сообщил Азаров.

Ранее стало известно, что ЦРУ якобы было в курсе планов диверсантов, которые подорвали «Северный поток» и «Северный поток — 2». По словам инсайдеров, в 2022 году прошла встреча сотрудников внешней разведки ЦРУ и украинских специалистов по диверсионным операциям. Источники уточнили, что стороны обменялись техническими деталями теракта.

До этого бывший депутат Верховной рады Игорь Марков выразил мнение, что президент Украины Владимир Зеленский отдал приказ экс-главкому ВСУ Валерию Залужному подорвать «Северный поток». По его словам, высокопоставленные военачальники действуют только после команды высшего политического руководства страны.