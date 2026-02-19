Экс-депутат Рады назвал реального инициатора подрыва «Северного потока»

Президент Украины Владимир Зеленский отдал приказ экс-главкому ВСУ Валерию Залужному подорвать «Северный поток», выразил мнение в беседе с NEWS.ru бывший депутат Верховной рады Игорь Марков. По его словам, военные такого уровня не принимают решений самостоятельно, а действуют только после команды высшего политического руководства страны.

Я не верю, что Залужный действовал [в подрыве «Северного потока»] без согласия высшего политического руководства страны и сам решился на такой террористический акт, на такую масштабную диверсию. Поэтому сегодня в Киеве могут говорить все что угодно, пытаться кивать друг на друга, перекладывая вину. Я убежден, что Зеленский знал об этом, и я думаю, что он был одним из инициаторов, — высказался Марков.

Он считает, что Зеленского можно охарактеризовать как человека трусливого, но при этом крайне мстительного и жестокого. По его мнению, президент Украины, поверив в мнимую возможность нанести России стратегическое поражение, стремился инициировать эскалацию любыми способами, и подрыв газопроводов стал частью этого плана.

Зеленский — очень трусливый человек, мстительный и жестокий. Так что в подрыве ясно проглядывается его почерк. И когда ему показалось или, может быть, его убедили, что России будет нанесено стратегическое поражение, я думаю, он попытался быть инициатором многих событий. Не только подрыва «Северного потока». Конечно, и спецслужбы других стран знали о готовящейся диверсии. Британия — 100%, это наш исторический враг. Германия, видимо, почему-то решила, что может взять реванш за 1945 год. Вот в этой фашистской истерии они и действовали, — подытожил Марков.

Ранее появилась информация, что Центральное разведывательное управление США было якобы осведомлено на ранней стадии о планах диверсантов, которые подорвали «Северный поток» и «Северный поток — 2». По версии немецких журналистов, американские агенты обсудили планы подрывов трубопроводов с исполнителями, выступив как «сочувствующие слушатели».