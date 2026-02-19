Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
19 февраля 2026 в 15:16

Экс-депутат Рады назвал реального инициатора подрыва «Северного потока»

Экс-нардеп Марков: Зеленский отдал Залужному приказ подорвать «Северный поток»

«Северный поток — 2» «Северный поток — 2» Фото: Дмитрий Лельчук/РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

Президент Украины Владимир Зеленский отдал приказ экс-главкому ВСУ Валерию Залужному подорвать «Северный поток», выразил мнение в беседе с NEWS.ru бывший депутат Верховной рады Игорь Марков. По его словам, военные такого уровня не принимают решений самостоятельно, а действуют только после команды высшего политического руководства страны.

Я не верю, что Залужный действовал [в подрыве «Северного потока»] без согласия высшего политического руководства страны и сам решился на такой террористический акт, на такую масштабную диверсию. Поэтому сегодня в Киеве могут говорить все что угодно, пытаться кивать друг на друга, перекладывая вину. Я убежден, что Зеленский знал об этом, и я думаю, что он был одним из инициаторов, — высказался Марков.

Он считает, что Зеленского можно охарактеризовать как человека трусливого, но при этом крайне мстительного и жестокого. По его мнению, президент Украины, поверив в мнимую возможность нанести России стратегическое поражение, стремился инициировать эскалацию любыми способами, и подрыв газопроводов стал частью этого плана.

Зеленский — очень трусливый человек, мстительный и жестокий. Так что в подрыве ясно проглядывается его почерк. И когда ему показалось или, может быть, его убедили, что России будет нанесено стратегическое поражение, я думаю, он попытался быть инициатором многих событий. Не только подрыва «Северного потока». Конечно, и спецслужбы других стран знали о готовящейся диверсии. Британия — 100%, это наш исторический враг. Германия, видимо, почему-то решила, что может взять реванш за 1945 год. Вот в этой фашистской истерии они и действовали, — подытожил Марков.

Ранее появилась информация, что Центральное разведывательное управление США было якобы осведомлено на ранней стадии о планах диверсантов, которые подорвали «Северный поток» и «Северный поток — 2». По версии немецких журналистов, американские агенты обсудили планы подрывов трубопроводов с исполнителями, выступив как «сочувствующие слушатели».

Северный поток
подрывы
Украина
Владимир Зеленский
Валерий Залужный
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Александр Ефимов
А. Ефимов
Яна Стойкова
Я. Стойкова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Житель Арзамаса предстанет перед судом за хранение оружия и патронов
Сильнейшие пробки сковали Москву из-за циклона «Валли»
Королевская семья Британии: новости, задержание Эндрю, извинения Карла III
Россиянок предупредили о новой форме мужского коварства
Мягкость как терапия: почему прикосновения снижают тревожность
Названо количество спасенных из-под завалов сотрудников завода Evolute
Врач развеял популярный миф о тромбозе
На Украине набирает обороты скандал с гуманитарной помощью из Германии
Захарова осадила Рубио за хвастовство об «особой» роли США в переговорах
Россияне рассказали, почему начали снова посещать рынки
В деле об угрозах убийством Долиной произошел неожиданный поворот
Четыре летчика ВСУ не пережили последний полет на Ми-24
Стоцкая, слова о Киркорове, театр: как живет актер Алексей Секирин
В Венгрии нашли временную замену «Дружбе» для поставок российской нефти
Дмитриев ответил на сообщения о «величайшей сделке» с США
«Грязная борьба»: политолог о задержании экс-принца Эндрю по делу Эпштейна
Раскрыт масштаб сошедшей на поселок Архыз огромной лавины
Женщине-курьеру могут ужесточить наказание в рамках дела Долиной
Россиянам посоветовали, как составить хорошее резюме
Экс-депутат Госдумы с подельниками лишился активов на 20 млрд рублей
Дальше
Самое популярное
Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе
Спорт

Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе

Олимпиада-2026: новости 18 февраля, результат Петросян, шанс на золото
Спорт

Олимпиада-2026: новости 18 февраля, результат Петросян, шанс на золото

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее
Общество

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.